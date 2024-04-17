DSİ, 21 yılda Batman'da 39 tesis inşa etti

Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından 21 yılda Batman'da 11 milyar 524 lira değerinde 39 tesis inşa edildi.

DSİ 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, kurumsal altyapısı, tecrübeli personeli ve güçlü makine parkıyla Türkiye'nin dört bir yanında vatandaşların refah düzeyini artıran su yapıları inşa ederek, vatandaşın hizmetine sunma sorumluluğunu yerine getiriyor.

İklim değişikliği, hızlı nüfus artışı, artan sanayileşme ve diğer çevre sorunlarıyla birlikte yaşamın kaynağı olan suyun değeri her geçen gün artarken, DSİ tarafından tamamlanarak milletin hizmetine sunulan içme suyu tesisleri, tarımsal üretimin lokomotifi olan barajlar, gölet ve yer altı depolama tesisleri, Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığına set çeken HES'ler ve parçalanmış tarım arazilerini yeniden ekonomiye kazandıran arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme projeleri ile suya yön veriliyor.

"Su vatandır" hassasiyeti ile çalışmalarını sürdüren DSİ Genel Müdürlüğü, suyun özellikle tarım ve sanayide yarattığı güçlü etkisi sayesinde geniş iş sahalarının doğmasına imkan sağlarken, yapmış olduğu taşkın koruma tesisleri ile de olası taşkınlardan kaynaklanabilecek can ve mal kayıplarını önlemek için de mücadele ediyor. Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Türkiye'nin su ve enerji gücü olarak faaliyetlerini sürdürdüklerini kaydetti. 18 Aralık 1953'te kurulan genel müdürlüklerinin "Su vatandır" anlayışıyla çalışmalarını sürdürerek işletmeye aldığı baraj ve göletlerle 183 milyar metreküp su depolama kapasitesi geliştirdiğini ifade eden Balta, "Tamamlanan projeler ile 71 milyon dekar arazi sulamaya açılmış, yaklaşık 2 milyon hektar alan taşkınlardan korunmuştur. Hizmete alınan içme suyu tesisleri ile yıllık 5,2 milyar metreküp memba kalitesinde içme suyu temin edilmektedir. Güç ve ilhamını aziz milletimizden alan DSİ dün olduğu gibi bundan sonrada hayata geçireceği projeler ile 'Türkiye Yüzyılı'na damga vurmaya devam edecektir." dedi.