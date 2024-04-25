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        Diyarbakır'da öğrenci servis minibüsünün alev alev yanması kamerada

        DİYARBAKIR'da boş öğrenci servis minibüsü, seyir halindeyken alev aldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.04.2024 - 21:30 Güncelleme: 25.04.2024 - 21:35
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        Diyarbakır'da öğrenci servis minibüsünün alev alev yanması kamerada
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        DİYARBAKIR'da boş öğrenci servis minibüsü, seyir halindeyken alev aldı. Minibüsün alev alev yandığı anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. 

        Olay, akşam saatlerinde Bağlar ilçesi Bayındırlık Caddesi’nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 21 ET 450 plakalı öğrenci servis minibüsü, seyir halindeyken motor kısmından alev alarak yanmaya başladı. Sürücü, yanan minibüsü sağ şeride çekerken, ihbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Minibüsün içerisinde öğrenci olmadığı öğrenilirken, yangın ise kısa sürede itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında minibüs kullanılamaz hale gelirken, yapılan ilk incelemede yangının elektrik aksamındaki kısa devre nedeniyle çıktığı belirlendi. 

        Öte yandan, minibüsün yandığı o anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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