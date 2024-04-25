Diyarbakır'da öğrenci servis minibüsünün alev alev yanması kamerada
DİYARBAKIR'da boş öğrenci servis minibüsü, seyir halindeyken alev aldı.
DİYARBAKIR'da boş öğrenci servis minibüsü, seyir halindeyken alev aldı. Minibüsün alev alev yandığı anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Olay, akşam saatlerinde Bağlar ilçesi Bayındırlık Caddesi’nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 21 ET 450 plakalı öğrenci servis minibüsü, seyir halindeyken motor kısmından alev alarak yanmaya başladı. Sürücü, yanan minibüsü sağ şeride çekerken, ihbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Minibüsün içerisinde öğrenci olmadığı öğrenilirken, yangın ise kısa sürede itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında minibüs kullanılamaz hale gelirken, yapılan ilk incelemede yangının elektrik aksamındaki kısa devre nedeniyle çıktığı belirlendi.
Öte yandan, minibüsün yandığı o anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
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