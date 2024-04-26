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        Diyarbakır'da tıp öğrencileri, ABD'den gelen kadavra üzerinde eğitim görüyor

        Diyarbakır Dicle Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesi öğrencileri, ABD'den gelen kadavra üzerinde eğitim görüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2024 - 17:11 Güncelleme: 26.04.2024 - 17:21
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        Diyarbakır'da tıp öğrencileri, ABD'den gelen kadavra üzerinde eğitim görüyor
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        Diyarbakır Dicle Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesi öğrencileri, ABD'den gelen kadavra üzerinde eğitim görüyor.

        DÜ Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Vatan Kavak tarafından hazırlanan ve DÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü'nce (DÜBAP) onaylanan "Kadavra Uygulama ve Araştırma Projesi" kapsamında 11 yıl önce kadavra laboratuvarı kuruldu.

        Laboratuvarda, 11 yıl önce Eskişehir Osman Gazi Üniversitesinden kadavra temin edilmesi ile DÜ Tıp Fakültesi 2. sınıf öğrencilerine kadavra üzerinde ilk eğitim verilmeye başlandı.

        Laboratuvarda eğitim için proje kapsamında 77 yaşında pankreas kanserinden vefat eden bir erkeğe ait kadavra, ABD'den uçakla Diyarbakır'a getirildi.

        Öğrenciler, gerekli incelemeler yapılarak, teslim alınan kadavra üzerinde eğitim görüyor.

        Prof. Dr. Kavak, AA muhabirine, proje kapsamında 3 yıl önce yeni kadavra temini için özel bir firma aracıyla girişimlerde bulunduğunu söyledi.

        Girişimleri sonucu ABD'den dondurularak gönderilen kadavrayı teslim aldıklarını anlatan Kavak, öğrencilerin kadavra üzerinde çalışırken damarı hissettiğini, siniri, organları ve beyni öğrendiğini belirtti.

        Kavak, bu deneyimlerle öğrencilerin klinikte hasta üzerinde hata yapmasının engelleneceğini vurguladı.

        Türkiye'de kadavra bağışına ilişkin ise Kavak, "Ülkemizde de kadavra bağışı var ama dini inançlardan dolayı kısıtlı. Öğrencilerimizin eğitim görmeleri için Türkiye'deki üniversitelerin anatomi projelerine daha fazla bütçe ayırmaları gerekiyor. Kadavraların yurt dışından sorunsuz bir şekilde getirilerek daha iyi hekimlerin yetiştirilmesine katkı sunulmalıdır. Yaptığımız kadavra uygulamalarında öğrencilerimizi iyi bir doktor olarak yetiştirmiş olacağız. İyi hekim olmanın yolu kadavra uygulamasından geçer. Kadavra uygulamasını öğrenci öğrenmişse ileride profesyonel bir hekim olur." ifadelerini kullandı.

        - "Tıp eğitiminde kadavra çok önemlidir"

        DÜ Tıp Fakültesi 2. sınıf öğrencisi Mahmut Yıldan ise önceki kadavralarının çalışmalarına uygun olmadığı için yeni kadavranın geldiğini belirtti.

        Yıldan, "Maketten eğitim almak yerine kadavra üzerinden öğrenmek bizim için daha faydalı olacak. Kadavra üzerinde öğrendiğimiz bilgilerle mezun olduktan sonra gerçek hastalarda yaptığımız uygulamalarda daha sağlıklı verilere ulaşabiliriz. İnsan anatomisini yüzeysel değil tüm organların nasıl çalıştığını ve damarların etkilerini göreceğiz. Bu nedenle tıp eğitiminde kadavra çok önemlidir." diye konuştu.

        Ceren Korkma da anatomi dersini kadavra üzerinden somut olarak görmenin kendileri için daha iyi olduğunu vurguladı.

        İleride hekim olacaklarını belirten Korkma, şöyle dedi:

        "İnsan hayatına dokunacağız. Gerek cerrahi gerek diğer işlemler için bilgili olmamız lazım. Ne kadar çok pratik yapabilirsek bizim için faydalı olacaktır. Önceki kadavramız eski olduğu için yeterli gelmiyordu. Maketlerde de eksiklikler olabiliyor. İnsanın vücudunu insandan daha iyi gösteren bir şey olamaz. Kadavranın eğitimimiz için çok faydalı olacağını düşünüyorum."

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