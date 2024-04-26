Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Serra Bucak Küçük basın mensuplarıyla bir araya geldi

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük, düzenlenen basın toplantısında sunacakları hizmetlerle ilgili bilgi verdi.

Merkez Yenişehir ilçesindeki Sümer Park'ta bulunan nikah salonunda basın mensupları ile bir araya gelen Küçük, belediye birimleri hakkında bilgi sahibi olabilmek için toplantı ve ziyaretler gerçekleştirdiklerini belirtti.

Belediyenin kapısının vatandaşlara sonuna kadar açık olduğunu ifade eden Küçük, "Şeffaf, katılımcı ve demokratik bir belediye anlayışıyla buradayız. Bunu hayata geçirmenin yol ve yöntemlerini biliyoruz ve çeşitlendirmek istiyoruz." dedi.