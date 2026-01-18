Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri Haberleri

        Diyarbakır'da çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

        Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2026 - 23:15 Güncelleme: 18.01.2026 - 23:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'da çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

        İlçedeki bir akaryakıt istasyonunda iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.


        Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada 3 kişi silahla yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Polis ekipleri, kavgaya karışan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Suriye'de ateşkes ilan edildi
        Suriye'de ateşkes ilan edildi
        Dışişleri Bakanlığı'ndan Suriye açıklaması
        Dışişleri Bakanlığı'ndan Suriye açıklaması
        Alanya'da Fener alayı!
        Alanya'da Fener alayı!
        Tedesco: Çok zor bir maçtı!
        Tedesco: Çok zor bir maçtı!
        "Sahada Talisca kenarda Tedesco etkisi!"
        "Sahada Talisca kenarda Tedesco etkisi!"
        8 Avrupa ülkesinden Trump'a tepki
        8 Avrupa ülkesinden Trump'a tepki
        Muçi'den Trabzonspor'a hayat öpücüğü!
        Muçi'den Trabzonspor'a hayat öpücüğü!
        "SDG Suriye'de engel hale geldi"
        "SDG Suriye'de engel hale geldi"
        Dehşet manzara! Karı-koca silahla vurulmuş halde bulundu!
        Dehşet manzara! Karı-koca silahla vurulmuş halde bulundu!
        Atlas'ın annesinden çok acı sözler!
        Atlas'ın annesinden çok acı sözler!
        Muriqi'ten transfer sözleri! F.Bahçe...
        Muriqi'ten transfer sözleri! F.Bahçe...
        İspanyolların 10 ton uyuşturucu yakaladığı gemiye soruşturma
        İspanyolların 10 ton uyuşturucu yakaladığı gemiye soruşturma
        Esenboğa'da 3. pist ve yeni kule açılıyor
        Esenboğa'da 3. pist ve yeni kule açılıyor
        Zeynep Sönmez'den tarihi başarı!
        Zeynep Sönmez'den tarihi başarı!
        11 yaşındaki Bekir, adını taşıdığı dedesinin böbreğiyle yaşama sarıldı
        11 yaşındaki Bekir, adını taşıdığı dedesinin böbreğiyle yaşama sarıldı
        "Çanlar Galatasaray için çalıyor"
        "Çanlar Galatasaray için çalıyor"
        Saatli bomba üzerine hak mücadelesi
        Saatli bomba üzerine hak mücadelesi
        Bagel tüm dünyaya nasıl yayıldı?
        Bagel tüm dünyaya nasıl yayıldı?
        Mayalar dünyanın biteceğine mi inanıyordu?
        Mayalar dünyanın biteceğine mi inanıyordu?
        Farklı kültürlerin misafir anlayışı
        Farklı kültürlerin misafir anlayışı

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'da akaryakıt istasyonunda silahlı kavga: 1 yaralı
        Diyarbakır'da akaryakıt istasyonunda silahlı kavga: 1 yaralı
        Diyarbakır'da ham petrol havuzunda yangın
        Diyarbakır'da ham petrol havuzunda yangın
        Diyarbakır'da yüksek kesimlerde kar, merkezde karla karışık yağmur etkili o...
        Diyarbakır'da yüksek kesimlerde kar, merkezde karla karışık yağmur etkili o...
        Eğil'de çıkarılan petrolün borularla aktarıldığı istasyondaki yangın söndür...
        Eğil'de çıkarılan petrolün borularla aktarıldığı istasyondaki yangın söndür...
        Diyarbakır'da düğünde karşılaşan husumetli ailelerin kavgası sokağa taştı P...
        Diyarbakır'da düğünde karşılaşan husumetli ailelerin kavgası sokağa taştı P...
        KOAH hastası, karda sedyeyle taşınarak ambulansa ulaştırıldı
        KOAH hastası, karda sedyeyle taşınarak ambulansa ulaştırıldı