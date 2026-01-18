Diyarbakır'da çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı
Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.
İlçedeki bir akaryakıt istasyonunda iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada 3 kişi silahla yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Polis ekipleri, kavgaya karışan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
