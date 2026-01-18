Diyarbakır'da çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.



İlçedeki bir akaryakıt istasyonunda iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.





Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada 3 kişi silahla yaralandı.



İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.



Polis ekipleri, kavgaya karışan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

