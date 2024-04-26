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        Diyarbakır'da, caddede otomobilin yolcu koltuğunda gördüğü annesini tabancayla vurdu

        DİYARBAKIR'da S.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.04.2024 - 02:07 Güncelleme: 26.04.2024 - 02:10
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        Diyarbakır'da, caddede otomobilin yolcu koltuğunda gördüğü annesini tabancayla vurdu
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        DİYARBAKIR'da S.D. (17), cadde üzerinde bir otomobilin yolcu koltuğunda gördüğü annesi B.D.'yi (35) tabancayla vurdu. Hastaneye kaldırılan kadının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, şüpheli S.D. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. 

        Olay, gece saatlerinde Bağlar ilçesine bağlı Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre cadde üzerinde duran S.D., bir otomobilin yolcu koltuğunda oturan annesi B.D.'yi görüp, tabancayla ateş etti. Genç kadın vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanırken, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. B.D. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından özel bir hastaneye kaldırılırken, S.D. ise olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı. Polis, olay yerinde yaptığı incelemede 7 adet boş kovan buldu.

        Gözaltına alınan şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine götürülürken, tedaviye alınan ve hayati tehlikesi bulunan anne B.D. ise Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

        Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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