Çuvala koyulup atılan kedi, kurtarıldı

Silvan ilçesi Tekel Mahallesi Tekel Caddesi’nde dün öğle saatlerinde kimliği belirsiz kişi veya kişiler, bir kediyi çuvala koyup yol kenarına bıraktı. Yoldan geçen 2 kişi, kediyi fark edip bıçakla kestikleri çuvaldan çıkardı. Kedi kaçıp uzaklaşırken, o anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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