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        Çuvala koyulup atılan kedi, kurtarıldı

        DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinde çuvala konularak yol kenarına atılan kediyi, çevredekiler kurtardı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.04.2024 - 10:45 Güncelleme: 26.04.2024 - 10:50
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        Çuvala koyulup atılan kedi, kurtarıldı
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        DİYARBAKIR’ın Silvan ilçesinde çuvala konularak yol kenarına atılan kediyi, çevredekiler kurtardı.

        Silvan ilçesi Tekel Mahallesi Tekel Caddesi’nde dün öğle saatlerinde kimliği belirsiz kişi veya kişiler, bir kediyi çuvala koyup yol kenarına bıraktı. Yoldan geçen 2 kişi, kediyi fark edip bıçakla kestikleri çuvaldan çıkardı. Kedi kaçıp uzaklaşırken, o anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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