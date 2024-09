Diyarbakır Baro Başkanı: Kemik parçalarının üzerinde hiçbir et parçasının olmaması bir canlının naaşa temasının işaretidir

DİYARBAKIR Baro Başkanı Nahit Eren, 21 Ağustos'ta kaybolan ve 19 gün sonra dere yatağında cansız bedeni bulunan Narin Güran (8) dosyası ile ilgili, "O bacak kopmuştu. Doğrudur. Yine savcı tutanağına baktığımız zaman o kopan kemik parçalarının üzerinde hiçbir et parçasının olmadığını sizlere açıklamak istiyorum. O bacağın kopma sebebi yine raporla gelecek ama Nevzat’ın ifadesinden de ortaya çıkan durum ve dizden aşağı parçalarının üzerinde hiçbir et parçasının olmaması, su içerisinde dışarıdan bir canlının söz konusu naaşa temasının işaretidir" dedi.

‘DİZDEN AŞAĞI KEMİKLERDE ET PARÇASI YOKTU’

Narin’in kemikleriyle ilgili bacağıyla ilgili açıklamalar yapıldığına değinen Başkan Eren, “TV programlarında üzülerek ifade ediyorum Nevzat’ın ifadeleriyle çarşaf çarşaf yayınlandı. Orada torbaya ilişkin bir beyanı var. Narin’in bir bacağının dışarıda kaldığın; ip olmadığı için Narin’in çantasındaki kolluğu ip amacıyla koparıp torbayı bağlamaya çalıştığını ifade ediyor. Ama bacağının dışarıda kaldığını ifade tutanağında belirtiyor. O bacak kopmuştu. Doğrudur. Yine savcı tutanağına baktığımız zaman o kopan kemik parçalarının üzerinde hiçbir et parçasının olmadığını sizlere açıklamak istiyorum. O bacağın kopma sebebi yine raporla gelecek ama Nevzat’ın ifadesinden de ortaya çıkan durum ve dizden aşağı kemik parçalarının üzerinde hiçbir et parçasının olmaması, su içerisinde dışarıdan bir canlının söz konusu naaşa temasının işaretidir. Torbada beden tamamen deforme olmuş ama bütünlüğünü korurken o kemiklerin üzerinde hiçbir et parçası yok. (Hayvanlar mı yaptı sorusu üzerine) Torba içerisinde beden tamamen deforme olmuş bütünlüğünü korurken o kemiklerin üzerinde hiçbir et parçası yoktu” şeklinde konuştu.