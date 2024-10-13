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        Diyarbakır'da izinsiz mitinge polis izin vermedi

        Diyarbakır'da, DEM Parti tarafından düzenlenmek istenen izinsiz mitinge polis izin vermedi, terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle 6 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2024 - 19:32 Güncelleme: 13.10.2024 - 19:32
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        Diyarbakır'da izinsiz mitinge polis izin vermedi
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        Diyarbakır'da, DEM Parti tarafından düzenlenmek istenen izinsiz mitinge polis izin vermedi, terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle 6 zanlı gözaltına alındı.

        Merkez Yenişehir ilçesindeki İstasyon Meydanı'nda düzenlenmek istenen miting için aralarında DEM Parti Eş Genel başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, DBP Eş Genel Başkanı Çiğdem Kılıçgün Uçar ve bazı DEM Partili milletvekillerinin bulunduğu grup, Ofis Semti'nde bir araya geldi.

        Mitingin yapılacağı alana yürümek isteyen gruba polis, kentte açık alanlarda yapılmak istenen her türlü eylemin 5 gün süreyle yasaklandığını hatırlattı.

        Polis ve partililer arasında yapılan görüşmeler sonucu grubun basın açıklaması yapmasına izin verildi.

        DBP Eş Genel Başkanı Çiğdem Kılıçgün Uçar'ın konuşması sırasındaki bazı ifadeleri üzerine polis uyarı anonsu yaptı.

        Daha sonra konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, polisin Uçar'ın konuşması sırasındaki anonsuna tepki gösterdi.

        Bunun üzerine polis de anonsla kolluk kuvveti olarak görevlerini yaptıklarını belirtti.

        Açıklamanın ardından grup dağıldı.

        - 6 şüpheli gözaltına alındı

        Diyarbakır Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "DEM Parti tarafından bugün İstasyon Meydanı'nda düzenlenmek istenen mitingin, kamu düzeni ve güvenliğini bozabileceği değerlendirilerek Valilikçe yasaklandığı" hatırlatıldı.

        Açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Yasaklama kararına rağmen DEM Parti yetkililerince yapılan tüm hukuksuz çağrılara uymayarak, bu kanunsuz mitinge katılmayan ve bu şekilde kendi huzuruna ve şehrin hukukuna sahip çıkan Diyarbakırlı vatandaşlarımıza müteşekkiriz. Valiliğimizin yasaklama kararına uymayarak ilimiz Ofis bölgesinde eylem yapan ve sayıları 1500 civarında olan kişilerden, terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 6 şüpheli gözaltına alınarak haklarında adli işlem başlatılmıştır. Söz konusu eylem sırasında yapılan basın açıklamalarında, konusu suç teşkil eden ifadeler kullanan ancak yasama dokunulmazlığı bulunan kişiler hakkında adli mercilere de suç duyurusunda bulunuldu. İl Emniyet Müdürlüğünce söz konusu eylem süresince konusu suç teşkil eden faaliyette bulunan diğer kişilerin tespiti çalışması devam etmekte olup, sonuçları kamuoyuyla ayrıca paylaşılacaktır."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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