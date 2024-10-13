Diyarbakır'da yasağa rağmen DEM Parti'nin düzenlemek istediği miting öncesi polis önlemi (2)

DOKUNULMAZLIĞIBULUNANLARA SUÇ DUYURUSU

Diyarbakır Valiliği yasak kararına rağmen düzenlenen eylem ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, terör örgütü propagandası yapan 6 şüphelinin gözaltına alındığı, dokunulmazlığı bulunan ve suç teşkil eden konuşmalar yapanlar hakkında suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi. Açıklamada, “Bilindiği üzere DEM Parti tarafından 13.10.2024 pazar günü ilimiz Yenişehir İstasyon Meydanında düzenlenmek istenilen miting, kamu düzeni ve güvenliğini bozabileceği değerlendirilerek Valiliğimizce yasaklanmıştı. Yasaklama kararımıza rağmen DEM Parti yetkililerince yapılan tüm hukuksuz çağrılara uymayarak, bu kanunsuz mitinge katılmayan ve bu şekilde kendi huzuruna ve şehrin hukukuna sahip çıkan Diyarbakırlı vatandaşlarımıza müteşekkiriz. Valiliğimizin yasaklama kararına uymayarak ilimiz Ofis bölgesinde eylem yapan ve sayıları toplam 1500 civarında olan kişilerden, terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 6 şüpheli gözaltına alınarak haklarında adli işlem başlatılmıştır. Ayrıca yukarıda belirtilen eylem sırasında yapılan basın açıklamalarında konusu suç teşkil eden ifadeler kullanan, ancak yasama dokunulmazlığı bulunan kişiler hakkında adli mercilere suç duyurusunda bulunulmuştur. İl Emniyet Müdürlüğümüzce mezkur eylem süresince konusu suç teşkil eden faaliyette bulunan diğer kişilerin tespiti çalışması devam etmekte olup, sonuçları kamuoyuyla ayrıca paylaşılacaktır” denildi.