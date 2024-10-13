Diyarbakır Barosu Başkanlığına Abdulkadir Güleç seçildi
Diyarbakır Barosu Başkanlığına Abdulkadir Güleç seçildi.
Diyarbakır Barosu Başkanlığına Abdulkadir Güleç seçildi.
Büyükşehir Belediyesi Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezinde yapılan 49. olağan genel kurul toplantısı, gündem maddelerinin görüşülmesiyle başladı.
Ardından oy kullanma işlemine geçilmesiyle, baroya üye 2 bin 401 avukattan 1829'u oy kullandı, 14 oy geçersiz sayıldı.
Baroya üye 3 ismin yarıştığı seçimde geçerli oyların 1055'ini alan Abdulkadir Güleç başkan seçildi.
Seçimde, diğer adaylar Barış Yavuz 697, Cengiz Baysal ise 26 oy aldı.
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