Diyarbakır Barosu Başkanlığına Abdulkadir Güleç seçildi.

Seçimde, diğer adaylar Barış Yavuz 697, Cengiz Baysal ise 26 oy aldı.

Büyükşehir Belediyesi Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezinde yapılan 49. olağan genel kurul toplantısı, gündem maddelerinin görüşülmesiyle başladı.

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