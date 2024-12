Narin cinayeti davasının 2'nci duruşmasında 2'nci gün (6)

'KABAHATLERİNİÖRTMEKTEN BAŞKA BİR ŞEY DEĞİL'

Nevzat Bahtiyar'ın avukatı Ali Eryılmaz, "Diğer vekillerin müvekkilimize katil değil, sanık gözüyle bakmalarını istiyorum. Hiçbirimizin ağzından bu ailenin namusuyla ilgili bir şey konuşmadık. Jandarma tutanak tutmuşsa ondan bahsettik. Bunları ortaya koyduk. Yargılamanın başladığı 30 gün boyunca katili bulmaya çalıştınız. Dosyaya baktığınız zamana cinayetin sebebi yok. Dosyanın içindeki belgelere baktığınız zaman 3-4 ihtimal çıkıyor. Diğer sanıklar müvekkilim kadar konuşup, müvekkilim kadar katkı sağlasalardı toplum bunları konuşmayacaktı. Sanıkların gazetecilere ve topluma söylediği laflar, kendi kabahatlerini örtmekten başka bir şey değil. Tek yaptıkları, suçu müvekkilime yüklemek. Suçtan kurtulmaya çalışıyorlar. Dosya içerisinde o kadar delil var ki. Eğer toplumun susmasını istiyorlarsa yapacakları tek şey doğruyu haykırmaları. O çocuğun canını kim aldıysa itiraf edecek. Bu 4 sanığın çocuğu öldürmesi akla sığmıyor. Bu, bir kişi çıkacak. Erkekse, erkek gibi çıkacak ya da Allah'a havale ediyorum, (mahkeme başkanına dönerek) ya da size havale ediyorum" dedi.

Ardından sözlerine devam eden Eryılmaz, "3 bin 600 insan Narin'i aradı. Ama bunlar, Narin'in bulunmasını da istemediler. Bulunmaması için her şeyi yaptılar. Ya da hasbelkader bulunursa diye 'Suyun içinde bir şey çıkmaz' diye düşündüler. Kurdukları hikayenin sonu istedikleri gibi bitmedi. Salim Güran, komutanlar, 'Kızın kaybolduğu saat için 15.15-15.30' diyor. Sonra kaybolma saatini değiştirdiler. Neden böyle bir çabanın içine giriyorlar? Nevzat kim ki? Kendi ifadeleri, 'Nevzat bunların kapısında köpek olamaz.' Nevzat'ın bu aile içerisinde ne değeri var? Bu ani işlenen bir suç. Aile içinde işleniyor bu cinayet. Nevzat'ın bu cinayete ne katkısı olabilir? Bu suça da soktular onu sonunda. Köyde bir sürü insan varken neden Nevzat'ı çağırdı Salim? Köyde kimse yok, düğün davetiyesi dağıtmaya gitmişler. 10 dakika önce görüşüyorlar. Dolayısıyla Nevzat'ın bu dosyanın içerisinde iştirakçi olması için. Nevzat'a bu işin vasat tarafını yaptıracak kadar güçlü insanlar" dedi.

'DİĞER SANIKLARIN YAPTIĞI TEK ŞEY, NEVZAT'I SUÇLAMAK'

Avukat Eryılmaz, "Narin kaybolduğu ilk günden itibaren bir çabanın içerisine girmişler. Tanık üretmeye çalışmışlar. Saat 15.00-16.00 arasında Salim 7 kişi ile muhatap olmuş. Yüksel Güran, 9 kişi ile muhatap olmuş. Enes 16 kez. Nevzat ise 3 kişiyle muhatap olmuş. Bu kadar insanı nasıl buldunuz? Nevzat'ın farklı bir önemi daha var. Diğer sanıkların yaptığı tek şey, Nevzat'ı suçlamak. Nevzat 3 defa ifade değiştirdi. Ama sabit olan ifade vardı. Öldüren kişi ve sebebini söyledi. Bizim önümüzü açan Nevzat'ın ifadeleri. Dün eski baro başkanımız Nahit Eren, öyle bir savunma yaptı ki. Bunları yapmaya haya ederim. Şu anlamda hepimize de çok güzel bir savunma örneği verdi. Bilirkişi raporundan samimiyet, ciddiyet, beklerim. Her iki raporda da ayrı ayrı sayfalarda paraflar var. Her sayfaya imza atarız. Bakıyorsunuz, her sayfada paraf var. Hiçbiri birbirini tutmuyor. İki raporda 6 tane imza, hiçbir imza birbirini tutmuyor. İncelediğimiz kişiler, bir kişi atmış geçmiş. Belki bu kişilere ait de olmayabilir. Savcılığa bu konuda şikayette bulunduk. Ek rapor geldi. Nasıl yaptın bu raporu? Kırşehir iline ait baz görüntüsünü, Tavşantepe diye vermiş. Sen bilirkişi olarak gelmişsin, 'Tavşantepe'ye geldim' diyorsun. Buraya koyacağın fotoğraflar buraya ait olur en azından. 'Bu ölçümleri yaparken 3 program kullandık' diyorlar. Birini kendi cebime, diğerini de eşimin cebine indirdim. Benim telefonun aldığı sinyal gücü ile eşimin aldığı sinyal gücü birbirinden farklı. Bu bilirkişilerin kullandığı program. Köye gidip, ölçüm yapmışlar. Onları şuraya bir geçin, yaptığınız hesaplamalara dair bir satır bilgi yok. Daha sonra benim müvekkilim Nevzat Bahtiyar'ı bir cümle ile 'İştirak halinde öldürme' ile söylüyorsunuz. Böyle uyduruk bir rapora mı güveneyim, müvekkilimin beyanına mı güveneyim? Baz raporunu kabul etmiyoruz. Deneme tahtası değil ki, 4 kişinin müebbetle yargılandığı dava. Bu hukuki belge olmaktan uzak bir belgedir" diye konuştu.