Diyarbakır'da "İngilizce Tematik Bilgi Yarışması" düzenlendi
Diyarbakır'daKayapınar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ortaokul öğrencileri arasında "İngilizce Tematik Bilgi Yarışması" yapıldı.
Diyarbakır'daKayapınar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ortaokul öğrencileri arasında "İngilizce Tematik Bilgi Yarışması" yapıldı.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce öğrencileri yabancı dil öğrenmeye teşvik etmek, takım ruhunu geliştirmek ve etkileşimi arttırmak için etkinlik düzenlendi.
Etkinlik kapsamında yapılan yarışmanın ilk eleme turuna 3 kişilik takımlar halinde 38 okul katıldı.
Kayapınar Halk Kütüphanesi etkinlik salonunda düzenlenen yarışmanın finalinde, Muazzez Beran Ortaokulu, Şehit Jandarma Üsteğmen Tevfik Pehlivan Ortaokulu, Ertuğrul Gazi Ortaokulu ve Talaytepe Ortaokulu takımları ter döktü.
Şehit Jandarma Üsteğmen Tevfik Pehlivan Ortaokulu öğrencileri tüm soruları doğru yanıtlayarak yarışmada birincisi oldu.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Kayahan Subaşı, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında öğrencilerin hem akademik hem de sosyal gelişimlerine katkı sunacak projeler yürüttüklerini dile getirdi.
Yarışmalarda önceliklerinin kazanmak değil katılmak ve takım ruhunu ortaya koymak olduğunu kaydeden Subaşı, öğrencilerin dil öğrenmeye olan meraklarını ve özgüvenlerini arttırmayı hedeflediklerini belirtti.
Yarışmayı, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Mürsel Çapras, Kayapınar İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Sami Gürkan, AR-GE Koordinatörü Ferman Salmış, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler izledi.
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