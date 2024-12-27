Diyarbakır'da 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kayapınar İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından nitelikli suçlar kapsamında arananların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar sürüyor.

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