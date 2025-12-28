Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'daki tarihi Meryem Ana Kilisesi'nde Noel ayini yapıldı

        Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesindeki tarihi Meryem Ana Kilisesi'nde Noel ayini düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2025 - 17:56 Güncelleme: 28.12.2025 - 17:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'daki tarihi Meryem Ana Kilisesi'nde Noel ayini yapıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesindeki tarihi Meryem Ana Kilisesi'nde Noel ayini düzenlendi.

        Mardin ve Diyarbakır Metropoliti Saliba Özmen'in yönettiği ayinde, Süryanice ve Türkçe ilahiler seslendirildi.

        Süryanilerin mum yakıp dilek tuttuğu ayin sonunda katılımcılara çörek ve şeker ikram edildi.

        Ayin sonunda bir araya gelen Süryaniler, birbirlerinin bayramını kutladı.

        Ayinin ardından gazetecilere açıklama yapan Özmen, Diyarbakır'da bulunmaktan ve bu ayini gerçekleştirmekten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

        Yeni yılın huzura ve barışa vesile olmasını dileyen Özmen, dünyadaki savaşların 2026 yılında sona ermesini temenni ettiklerini belirtti.

        Özmen, "Bu bayram inşallah güzelliklere vesile olsun. İnsanlar mutlu, müreffeh olsun, birbirine sevgi ve saygıyla yaklaşsın, Allah hepimizi korusun." dedi.

        Ayine, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Makas attı, alev aldı, motoru fırladı!
        Makas attı, alev aldı, motoru fırladı!
        Cezaevinden çıktı, birlikte yaşadığı kadını katletti
        Cezaevinden çıktı, birlikte yaşadığı kadını katletti
        Somaliland'e çağrı: Yabancıları topraklarınıza sokmayın
        Somaliland'e çağrı: Yabancıları topraklarınıza sokmayın
        Kadınlar arasındaki kavgada cinayet!
        Kadınlar arasındaki kavgada cinayet!
        Beşiktaş'a Serie A'dan sürpriz golcü!
        Beşiktaş'a Serie A'dan sürpriz golcü!
        Uyuşturucu soruşturmasında yeni gözaltılar
        Uyuşturucu soruşturmasında yeni gözaltılar
        Nargile faciası! 6 kişi hastaneye kaldırıldı!
        Nargile faciası! 6 kişi hastaneye kaldırıldı!
        Kar yağışı kentleri etkiledi
        Kar yağışı kentleri etkiledi
        Sabiha Gökçen'de yeni dönem başlıyor
        Sabiha Gökçen'de yeni dönem başlıyor
        Brigitte Bardot hayatını kaybetti
        Brigitte Bardot hayatını kaybetti
        Melatonin uyku sorunlarını çözmüyor
        Melatonin uyku sorunlarını çözmüyor
        Trump Zelenskiy ile görüşecek
        Trump Zelenskiy ile görüşecek
        Tapu çetesi Sadullah Paşa'nın gelinini de katletti!
        Tapu çetesi Sadullah Paşa'nın gelinini de katletti!
        Siz hepiniz ben tek
        Siz hepiniz ben tek
        Fenerbahçe'den Davide Frattesi hamlesi!
        Fenerbahçe'den Davide Frattesi hamlesi!
        Mutlulukları uzun sürmedi
        Mutlulukları uzun sürmedi
        Şike kumpası soruşturmasında ifadeler ortaya çıktı
        Şike kumpası soruşturmasında ifadeler ortaya çıktı
        2026'ya girerken size eşlik edecek 8 tarif!
        2026'ya girerken size eşlik edecek 8 tarif!
        EFT, havale ve nakit işlemlerine sıkı tedbir
        EFT, havale ve nakit işlemlerine sıkı tedbir
        Ortaokul mezunu... Kapadokya'yı 9 dilde tanıtıyor
        Ortaokul mezunu... Kapadokya'yı 9 dilde tanıtıyor

        Benzer Haberler

        Bakan Yumaklı: 2027'de Silvan Barajı'nda su tutmaya başlayacağız
        Bakan Yumaklı: 2027'de Silvan Barajı'nda su tutmaya başlayacağız
        Diyarbakır'da Babakaya Sulama Tüneli'nde ikinci tüp kazı çalışmaları başlad...
        Diyarbakır'da Babakaya Sulama Tüneli'nde ikinci tüp kazı çalışmaları başlad...
        Dini nikahla yaşadığı kadını boğup, cesedini araziye gömdü
        Dini nikahla yaşadığı kadını boğup, cesedini araziye gömdü
        Çermik 3. etap TOKİ konutlarının yeri belli oldu
        Çermik 3. etap TOKİ konutlarının yeri belli oldu
        Bakan Yumaklı: ''Silvan Projesi tamamlandığında 305 bin kişiye istihdam sağ...
        Bakan Yumaklı: ''Silvan Projesi tamamlandığında 305 bin kişiye istihdam sağ...
        Dicle Üniversitesi Zerzevan Kalesi Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu
        Dicle Üniversitesi Zerzevan Kalesi Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu