        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da rahatsızlanan çocuk UMKE yardımıyla hastaneye ulaştırıldı

        Diyarbakır'ın Hani ilçesinde kar yağışı nedeniyle yolu kapanan kırsal mahallede rahatsızlanan 2 yaşındaki çocuk, Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri'nin (UMKE) yardımıyla hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2026 - 14:38 Güncelleme: 12.01.2026 - 14:38
        Diyarbakır'da rahatsızlanan çocuk UMKE yardımıyla hastaneye ulaştırıldı
        Diyarbakır'ın Hani ilçesinde kar yağışı nedeniyle yolu kapanan kırsal mahallede rahatsızlanan 2 yaşındaki çocuk, Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri'nin (UMKE) yardımıyla hastaneye kaldırıldı.

        İl Sağlık Müdürlüğünün, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, kırsal Çukur Mahallesi'nde 2 yaşındaki çocuğun ateşinin yükselmesi üzerine yakınları tarafından 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istendi.

        Görevlendirilen ambulansın yolu kardan kapalı olan mahalleye ulaşamaması üzerine bölgeye UMKE yönlendirildi.

        Mahalleye ulaşan UMKE, ilk müdahalenin ardından hastayı ambulansa ulaştırdı.

        Çocuk, ambulansla Hani Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

