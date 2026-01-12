Diyarbakır'da rahatsızlanan çocuk UMKE yardımıyla hastaneye ulaştırıldı
Diyarbakır'ın Hani ilçesinde kar yağışı nedeniyle yolu kapanan kırsal mahallede rahatsızlanan 2 yaşındaki çocuk, Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri'nin (UMKE) yardımıyla hastaneye kaldırıldı.
Diyarbakır'ın Hani ilçesinde kar yağışı nedeniyle yolu kapanan kırsal mahallede rahatsızlanan 2 yaşındaki çocuk, Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri'nin (UMKE) yardımıyla hastaneye kaldırıldı.
İl Sağlık Müdürlüğünün, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, kırsal Çukur Mahallesi'nde 2 yaşındaki çocuğun ateşinin yükselmesi üzerine yakınları tarafından 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istendi.
Görevlendirilen ambulansın yolu kardan kapalı olan mahalleye ulaşamaması üzerine bölgeye UMKE yönlendirildi.
Mahalleye ulaşan UMKE, ilk müdahalenin ardından hastayı ambulansa ulaştırdı.
Çocuk, ambulansla Hani Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.