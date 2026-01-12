Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        "Molla Gürani" belgeselinin tanıtımı yapıldı

        Akademisyenlerce hazırlanan "Molla Gürani" belgeselinin kısa tanıtımı yapıldı.

        Giriş: 12.01.2026 - 12:00 Güncelleme: 12.01.2026 - 12:00
        Dicle Üniversitesinden yapılan açıklamada, Dicle Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Radyo Televizyon ve Sinema Bölüm Başkanı Zuhal Akmeşe ile İstanbul Gelişim Üniversitesi öğretim görevlisi Ahmet Bikiç tarafından hazırlanan belgeselin ilk teasırının (tanıtım) yayımlandığı belirtildi.

        Çalışmanın tarihsel kaynaklara dayandığı ve çağdaş sinema diliyle izleyiciyle buluşturulmasının hedeflendiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Molla Gürani'nin ilim, eğitim ve ahlak eksenli mirası, disiplinlerarası bir bakışla ele alınırken anlatının düşünsel derinliği kadar görsel ve anlatısal tutarlılık da ön planda tutuluyor. Belgesel, yalnızca bir biyografik anlatı olmanın ötesine geçerek, Türk tarihi, inancı, eğitim anlayışı ve kültürel hafızası açısından kalıcı bir görsel belge olma iddiası taşıyor. Üniversiteler arası iş birliğinin güçlü bir örneğini sunan yapım, akademi ile sinemanın üretken buluşmasını da görünür kılıyor."

        Belgesel için ileriki süreçte tanıtım toplantısının da yapılacağı vurgulanan açıklamada, "Belgeselin üretim süreci, metodolojik çerçevesi ve gösterim takvimi kamuoyuyla paylaşılacak. Yapımın, hem akademik çevrelerde hem de geniş izleyici kitlesinde önemli bir karşılık bulması bekleniyor." ifadeleri kullanıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

