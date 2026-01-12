Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Türk Kızılay Sur Şubesinden kadın ve gençlere kışlık sebze fidesi yetiştiriciliği eğitimi

        Türk Kızılay Sur Şubesi tarafından "Serada Fide Yetiştiriciliği ve İstihdam Projesi" kapsamında kadın ve genç kursiyerlere kışlık sebze fidesi yetiştiriciliği eğitimi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2026 - 12:09 Güncelleme: 12.01.2026 - 12:25
        Türk Kızılay Sur Şubesinden kadın ve gençlere kışlık sebze fidesi yetiştiriciliği eğitimi
        Türk Kızılay Sur Şubesi tarafından "Serada Fide Yetiştiriciliği ve İstihdam Projesi" kapsamında kadın ve genç kursiyerlere kışlık sebze fidesi yetiştiriciliği eğitimi verildi.

        Türk Kızılay Sur Şube Başkanı Gülhan Sönmez, yaptığı yazılı açıklamada, yürüttükleri proje kapsamında kadın ve gençlere kışlık sebze fidesi yetiştiriciliğine yönelik uygulamalı eğitimler düzenlediklerini belirtti.

        Projeyle başta kadınlar ve gençler olmak üzere vatandaşların tarımsal üretim süreçlerine katılımını artırmayı hedeflediklerini ifade eden Sönmez, şunları kaydetti:

        "Projemiz kapsamında geçen ilkbahar döneminde yazlık sebze grubuna giren en az 10 bin domates, biber, patlıcan, kavun ve karpuz fidesi üreterek çiftçilerimize ücretsiz dağıtmıştık. Kursiyerlerimize fide yetiştiriciliği, seracılık teknikleri ve sürdürülebilir tarım uygulamaları hakkında teorik ve pratik eğitimler vererek uygulamalı fide yetiştiriciliği atölyeleri düzenledik. Ayrıca proje kapsamında, kursiyerlerimize Sur Halk Eğitimi Merkezi tarafından sebze fidesi yetiştiriciliği kursu verilerek sertifika almaları sağlandı. Projemiz, sadece tarımsal üretimi artırmayı değil, aynı zamanda çevre dostu ve sürdürülebilir tarım uygulamalarını yaygınlaştırmayı da hedeflemektedir."

