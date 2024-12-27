Narin Güran cinayeti davasının ikinci duruşmasında sanık Nevzat Bahtiyar savunma yaptı:

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu 4 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılandığı davanın ikinci duruşmasında Narin'in cansız bedenini Eğertutmaz Deresi'ne sakladığını itiraf eden tutuklu sanık Nevzat Bahtiyar savunma yaptı.

Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki, tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran ile Nevzat Bahtiyar'ın yargılandığı davanın dün başlayan ikinci duruşması verilen aranın ardından devam ediyor.

Duruşmada tutuklu sanık Nevzat Bahtiyar savunmasında, Narin'in cansız bedenini Salim Güran'ın kendisine verdiğini ileri sürerek, "Kendisi bana işaret etti, 'Bunu kaybet, parça parça haline getir.' dedi. Suçu üzerime yüklüyorlar. Salim'in avukatı bana yönelik hoş kelimeler kullanmadı. Neden bir insanı vahşice yukarıdan atayım? Biri beni görebilir." ifadelerini kullandı.

- "Ailemin güvencesi olmadığı için yalan söylemek zorunda kaldım" Ailesinin bir güvencesi olmadığı ve bu nedenle korktuğu için sustuğunu öne süren Bahtiyar, "Cezaevinde ailem güvence altına alındıktan sonra söyledim. Tekli odada kalıyorum. Kartım ve hesabım yoktu. Odamda televizyon, radyo hiçbir şey yok. (Salim Güran'ın avukatı Onur Akdağ) Devletin beni neden yakalamadığını söylüyor. Ne konuştuğunu bilmiyorsun. Kimin gücü devlete yetiyor. Hiç kimse gazetecilere müdahale etmedi. Ben onları tanımıyorum, onlar da beni görmediler. Yakalandığım gün beni karakola götürdüler. Ailemin güvencesi olmadığı için mecburen yalan söylemek zorunda kaldım." dedi.

Salim Güran'ın araç satışı konusunda yalan söylediğini ileri süren Bahtiyar, "Aracı vadeli vermiştim. Adama 90 bin lirayı vadeli vermiştim. Adam satamayınca Salim'e, 'Kendine al.' dedim. Para konusu ve ev meselesi çıktı. 'Eve bakmayana kadar fiyat veremem.' dedim. Eve baktıktan sonra akşam onu aradım. 'Hakkı 170 bin liradır. Senin için en son 150 bin yaparım.' dedim. O da başka birinin 140 bin lira fiyat verdiğini söyledi. Ben de 'Beni o para kurtarmaz.' dedim. 200 bin lira fiyat verdiğim konusunda yalan söylüyor." beyanında bulundu.

Bahtiyar, savunmasını şöyle tamamladı: "(Salim Güran) Ben sana ne dediysem onu söyle. Sen beni çağırdın. Narin'i bana teslim ettin. Şimdi inkar ediyorsun. Ben aldım, götürdüm, oraya bıraktım. Ben sadece Narin'in cansız bedenini taşıdım. İnkar etmiyorum. Cezam neyse razıyım. Onların da suçunu kabul etmesi lazım. Suçun hepsini benim üzerime atıyorlar. Kesinlikle kabul etmiyorum. Ben öldürmedim, neden üzerime alayım ki? İftira atamam. Ne biliyorsam onu söyledim."