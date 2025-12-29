Diyarbakır'da eğitime kar engeli

Diyarbakır'da etkili olan kar yağışı nedeniyle yarın da eğitime ara verildi.

Valiliğin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, il genelinde etkisini sürdüren kar yağışı, buzlanma ve don riski nedeniyle vatandaşların ve öğrencilerin güvenliğinin sağlanması amacıyla yarın il genelindeki tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında eğitime ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, engelli ve hamile kamu görevlileri ile çocuğu anaokuluna ve kreşlere giden kadın personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Paylaşımda, sürücülere de kış lastiği kullanmaları, trafik kurallarına uymaları ve yapılan uyarılara azami dikkat etmeleri uyarısında bulunuldu.