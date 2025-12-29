Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da eğitime kar engeli

        Diyarbakır'da etkili olan kar yağışı nedeniyle yarın da eğitime ara verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2025 - 17:51 Güncelleme: 29.12.2025 - 17:51
        Diyarbakır'da eğitime kar engeli
        Diyarbakır'da etkili olan kar yağışı nedeniyle yarın da eğitime ara verildi.

        Valiliğin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, il genelinde etkisini sürdüren kar yağışı, buzlanma ve don riski nedeniyle vatandaşların ve öğrencilerin güvenliğinin sağlanması amacıyla yarın il genelindeki tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında eğitime ara verildiği bildirildi.

        Açıklamada, engelli ve hamile kamu görevlileri ile çocuğu anaokuluna ve kreşlere giden kadın personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

        Paylaşımda, sürücülere de kış lastiği kullanmaları, trafik kurallarına uymaları ve yapılan uyarılara azami dikkat etmeleri uyarısında bulunuldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

