Memur-Sen Şube Başkanı Tekdemir'den Diyarbakır'da bazı belediyelerde işten çıkarılan işçilere ilişkin açıklama

Memur-Sen Diyarbakır Şube Başkanı Ramazan Tekdemir, son dönemde bazı belediyelerde işten çıkarılan işçilere yönelik açıklama yaptı.

Memur-Sen Diyarbakır Şube Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Şube Başkanı Tekdemir ile bazı sendika üyeleri ve belediyelerden işten çıkarılan işçilerin katılımıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi önünde basın açıklaması yapıldığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tekdemir, bazı belediyelerden işçilerin işten çıkarılmasına tepkisini dile getirdi.

Tekdemir, şunları kaydetti:

"Kayapınar Belediyesinden 80, Yenişehir Belediyesinden 22 sözleşmeli personelin görevine son verildi. Sözleşmeli memurların 3 yıllık sürelerinin dolmasına bir hafta kala sözleşmelerinin feshedilmesi kadro imkanlarının ellerinden alınması, mahkeme kararlarının hiçe sayılmasıdır. Bu uygulama, sadece bireysel hak ihlali değil, aynı zamanda ağır bir ekonomik ve sosyal adaletsizlik, insan onuruna yönelik kabul edilemez bir müdahaledir. 102 ailenin geçim kapısı, en temel ekonomik ve sosyal hakları, keyfi bir anlayışla ellerinden alınmıştır. Bu karda kışta emekçilerin ekmeğinin elinden alınması ne insafa ne vicdana sığar. DEM Partili belediyelerde seçimlerden sonra keyfi kararlarla işinden ve ekmeğinden edilen 1200 emekçinin işe iadelerini beklerken haksız işten çıkarmaların sürmesi toplumsal huzurun yara almasıdır. Bu yanlıştan bir an önce dönülmelidir. Daha önce işinden edilen 1200 emekçi ile beraber işten atılan tüm çalışanların işe iadeleri sağlanmalı, kayıpları giderilmelidir. Memur-Sen ve Hak-İş bileşenleri olarak bu konuda mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz."