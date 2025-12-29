Diyarbakır'da 10 yaşındaki çocuğun öldürülmesine ilişkin 2 kuzeni hakkında dava açıldı

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde kayıp ihbarı yapılan ve cansız bedeni oturduğu sitedeki bir binanın yangın merdiveninde bulunan 10 yaşındaki Yasemin Yıldırım'ın ölümüne ilişkin 1'i tutuklu 2 kız kuzeni hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı.

Ergani Cumhuriyet Başsavcılığınca, Kemertaş Mahallesi'nde 18 Haziran'da, Yasemin Yıldırım'ın cesedinin oturduğu sitenin bir başka bloğunun 2. katındaki yangın merdiveninde bulunmasıyla ilgili tutuklanan kuzeni M.Ç. (17) hakkında "çocuğu tasarlayarak canavarca hisle kasten öldürme" suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar, tutuksuz kuzeni İ.Y.T. (17) hakkında da "çocuğu tasarlayarak canavarca hisle kasten öldürmeye yardım etme" suçundan 9 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Hazırlanan iddianame, Ergani Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, M.Ç'nin ifadesinde, Yasemin Yıldırım'ı öldürdüğünü belirterek, üzerine atılı suçlamaları kabul ettiği yer aldı.

M.Ç'nin ikametinde inceleme yapıldığı belirtilen iddianamede, şunlar kaydedildi:

"İncelemelerde mutfak tezgahı üzerinde küçük çöp kovası içerisinde kırmızı ve kahverengi lekeler olan ıslak mendiller, banyo dolabı içindeki rafta siyah renkte üzerinde kan lekeleri bulunan 'kelebek' diye tabir edilen kesici delici alet, yatak odasındaki ebeveyn banyosunda beyaz poşet içinde üzerinde kan lekeleri bulunan ıslak spor ayakkabı, siyah renkli eşofman altı, tişört ve atlet ile siyah eldiven olduğu tespit edilmiştir. Maktulün cesedinin bulunduğu yer olan yangın merdiveninden M.Ç'nin ikametine kadar olan yerde çok sayıda kan lekesi olduğu belirlenmiştir."

M.Ç'nin olaydan önce Diyarbakır'dan bıçak aldığı, kuzeni olan İ.Y.T. ile olaydan bir gün önce konuştuklarının tespit edildiği kaydedilen iddianamede, "M.Ç'nin olaydan önce eldiveni yanına alması hususu incelendiğinde suçu işlemeyi beyanlarından da anlaşılacağı üzere olaydan bir gün önce planlamıştır. Dolayısıyla makul bir sürenin geçtiği, M.Ç'nin ruhi sükunete ulaşarak kararını yeniden gözden geçirmesi için makul bir sürenin olduğu, bu kararından vazgeçmeyip ısrarla fiilini icraya başladığı belirlenmiştir. M.Ç, kimsenin olmadığı sırada yangın merdivenine götürdüğü maktulü, yanına bıçak ve eldiven alıp, arkasından ağzını eliyle kapatarak bıçaklamış, dolayısıyla eylemini bir kurgu dahilinde tasarlayarak icra etmiştir." değerlendirilmesinde bulunuldu.