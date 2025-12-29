Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da 10 yaşındaki çocuğun öldürülmesine ilişkin 2 kuzeni hakkında dava açıldı

        Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde kayıp ihbarı yapılan ve cansız bedeni oturduğu sitedeki bir binanın yangın merdiveninde bulunan 10 yaşındaki Yasemin Yıldırım'ın ölümüne ilişkin 1'i tutuklu 2 kız kuzeni hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2025 - 15:41 Güncelleme: 29.12.2025 - 15:41
        Diyarbakır'da 10 yaşındaki çocuğun öldürülmesine ilişkin 2 kuzeni hakkında dava açıldı
        Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde kayıp ihbarı yapılan ve cansız bedeni oturduğu sitedeki bir binanın yangın merdiveninde bulunan 10 yaşındaki Yasemin Yıldırım'ın ölümüne ilişkin 1'i tutuklu 2 kız kuzeni hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı.

        Ergani Cumhuriyet Başsavcılığınca, Kemertaş Mahallesi'nde 18 Haziran'da, Yasemin Yıldırım'ın cesedinin oturduğu sitenin bir başka bloğunun 2. katındaki yangın merdiveninde bulunmasıyla ilgili tutuklanan kuzeni M.Ç. (17) hakkında "çocuğu tasarlayarak canavarca hisle kasten öldürme" suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar, tutuksuz kuzeni İ.Y.T. (17) hakkında da "çocuğu tasarlayarak canavarca hisle kasten öldürmeye yardım etme" suçundan 9 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

        Hazırlanan iddianame, Ergani Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

        İddianamede, M.Ç'nin ifadesinde, Yasemin Yıldırım'ı öldürdüğünü belirterek, üzerine atılı suçlamaları kabul ettiği yer aldı.

        M.Ç'nin ikametinde inceleme yapıldığı belirtilen iddianamede, şunlar kaydedildi:

        "İncelemelerde mutfak tezgahı üzerinde küçük çöp kovası içerisinde kırmızı ve kahverengi lekeler olan ıslak mendiller, banyo dolabı içindeki rafta siyah renkte üzerinde kan lekeleri bulunan 'kelebek' diye tabir edilen kesici delici alet, yatak odasındaki ebeveyn banyosunda beyaz poşet içinde üzerinde kan lekeleri bulunan ıslak spor ayakkabı, siyah renkli eşofman altı, tişört ve atlet ile siyah eldiven olduğu tespit edilmiştir. Maktulün cesedinin bulunduğu yer olan yangın merdiveninden M.Ç'nin ikametine kadar olan yerde çok sayıda kan lekesi olduğu belirlenmiştir."

        M.Ç'nin olaydan önce Diyarbakır'dan bıçak aldığı, kuzeni olan İ.Y.T. ile olaydan bir gün önce konuştuklarının tespit edildiği kaydedilen iddianamede, "M.Ç'nin olaydan önce eldiveni yanına alması hususu incelendiğinde suçu işlemeyi beyanlarından da anlaşılacağı üzere olaydan bir gün önce planlamıştır. Dolayısıyla makul bir sürenin geçtiği, M.Ç'nin ruhi sükunete ulaşarak kararını yeniden gözden geçirmesi için makul bir sürenin olduğu, bu kararından vazgeçmeyip ısrarla fiilini icraya başladığı belirlenmiştir. M.Ç, kimsenin olmadığı sırada yangın merdivenine götürdüğü maktulü, yanına bıçak ve eldiven alıp, arkasından ağzını eliyle kapatarak bıçaklamış, dolayısıyla eylemini bir kurgu dahilinde tasarlayarak icra etmiştir." değerlendirilmesinde bulunuldu.

        İddianamede yer alan otopsi raporunda, Yasemin Yıldırım'ın ölümünün kesici delici alet yaralanmasına bağlı gelişen iç ve dış kanama sonucu meydana geldiği ifade edildi.

        İ.Y.T'nin, üzerine atılı suçlamaları kabul etmediği belirtilen iddianamede, HTS kayıtlarında M.Ç. ile 20 Mayıs-18 Haziran arasında 39 telefon görüşmesi yaptığının belirlendiği kaydedildi.

        İddianamenin sonuç kısmında şu değerlendirmeye yer verildi:

        "M.Ç'nin üzerine atılı 'çocuğu tasarlayarak canavarca hisle kasten öldürme' suçunu işlediği anlaşılmıştır. İ.Y.T'nin M.Ç'yi maktulü öldürmesi ve suç işlemesi yönünde teşvik ettiği, suç işleme kararını kuvvetlendirdiği, eldiven takması, ayakkabı ve kıyafetlerini yıkaması gibi suçun nasıl işleneceği yönünde yol gösterdiği ve suçta kullanılan aleti M.Ç'ye vererek yardım ettiği tespit edilmiştir. Bu nedenle üzerine atılı 'çocuğu tasarlayarak canavarca hisle kasten öldürmeye yardım etme' suçunu işlediği anlaşılmıştır."

        - İstenilen ceza

        İddianamede, tutuklu M.Ç. hakkında "çocuğu tasarlayarak canavarca hisle kasten öldürme" suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar, tutuksuz İ.Y.T hakkında da "çocuğu tasarlayarak canavarca hisle kasten öldürmeye yardım etme" suçundan 9 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

