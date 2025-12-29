Dicle Üniversitesinde eğitime kar engeli

Açıklamada, bugün gerçekleştirilecek sınavların da ilgili akademik birim kurullarınca ileri tarihte yapılmasının planlanacağı ifade edilerek, engelli, kronik rahatsızlığı bulunan ve hamile personelin de 29 Aralık Pazartesi günü idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Üniversitenin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ilde devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle bugün üniversitede eğitim faaliyetlerine ara verildiği belirtildi.

Dicle Üniversitesinde, kentte etkili olan kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün ara verildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.