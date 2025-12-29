Diyarbakır'ın tescilli burma kadayıfı 7 bölgedeki patentli lezzetlerle buluşacak

AYDIN ARİK/ EKREM PAYAN - Diyarbakır'ın burma kadayıfını 118 yıldır üreten firma, tescilli bu lezzeti 7 bölgenin coğrafi işaretli ürünleri ile buluşturmak istiyor.

Kentte 1907 yılından bu yana 5 kuşaktır kadayıf üretimini sürdüren Hacı Levent Kadayıfçısı Firması, 8 yıl önce tescile kavuşan kadayıfın üretimini 4 bin metrekare kapalı alanda oluşturulan üretim merkezinde sürdürüyor, 10 şubede bu lezzeti müşterilerine ulaştırıyor.

Firmanın yönetim kurulu başkanı Murat Altunhan, ürettikleri kadayıfı farklı illerdeki tescilli ürünlerle buluşturarak yeni lezzetler keşfetmek için çalışma başlattı.

Bu çalışma kapsamında ilk durağı Şırnak olan Altunhan, burma kadayıfı Kumçatı beldesi ve civar köylerinde Gabar ve Cudi Dağı eteklerinde üretilen susamla tarihi su değirmeninde hazırlanan Dergul (Kumçatı beldesinin eski ismi) adı ile Türk Patent ve Marka Kurumunca 2 yıl önce tescillenen tahin ile buluşturdu.

- "Yeni lezzetler peşindeyiz"

Firmanın yönetim kurulu başkanı Murat Altunhan, AA muhabirine, dedesi Hasan Leng'in kadayıf yapımını Ermeni Akko ustadan öğrendiğini, bu mirası 5 kuşaktır sürdürdüklerini söyledi.

Aynı ustalık, aynı damak tadı ve değişmeyen kaliteyle bu lezzetin yaşatıldığını ifade eden Altunhan, çeşitliliği geliştirseler de reçetesini hiç bozmadan Diyarbakır kadayıfının geleneksel lezzetini devam ettirdiklerini belirtti.

Altunhan, Diyarbakır kadayıfının ülkenin yanı sıra yurt dışında da bilinirliğinin arttığını dile getirerek, yeni bir çalışmayla kentin tescilli burma kadayıfını farklı illerin lezzetleriyle bir araya getirmeyi amaçladıklarını söyledi.

İlk olarak burma kadayıfın malzemesini alıp Şırnak'a gittiklerini anlatan Altunhan, "Kumçatı beldesinde 156 yıllık su değirmeninde üretilen tahin ile kadayıfı bir araya getirdik. Orada bir taraftan kadayıf hazırlarken bir taraftan da değirmende tahin üretimi gerçekleştirildi. Tescilli iki ürünü burada ilk defa buluşturduk." dedi.

Altunhan, bu çalışmanın devam edeceğini ifade ederek, "Kadayıfı, Hatay'ın Antakya künefesi, Bursa'nın iskenderi ve yaprak döneriyle de buluşturmayı planlıyoruz. Buna benzer şekilde, coğrafi işaret almış ürünlerle burma kadayıfı bütünleştirmek istiyorum. Ramazan ayında inşallah tahin ile cevizli burma kadayıfı bir araya getirmek istiyoruz. Yeni lezzetler peşindeyiz. Tahin, bizim için ilk adım oldu." diye konuştu.