Diyarbakır'da Sinek Çayı'na düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı
Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde otomobilin Sinek Çayı'na düşmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
İhsan Kılıç'ın kullandığı 21 ACL 670 plakalı otomobil, kar yağışının etkili olduğu Çermik-Çüngüş kara yolunun kırsal Sinek Mahallesi mevkisinde, kontrolden çıkarak Sinek Çayı'na düştü.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü ile araçtaki 2 kişi çevredekilerin ve ekiplerin yardımıyla araçtan çıkarıldı.
Yaralılar, ambulanslarla Çermik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
