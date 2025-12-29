Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da Sinek Çayı'na düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı

        Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde otomobilin Sinek Çayı'na düşmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2025 - 11:15 Güncelleme: 29.12.2025 - 11:15
        İhsan Kılıç'ın kullandığı 21 ACL 670 plakalı otomobil, kar yağışının etkili olduğu Çermik-Çüngüş kara yolunun kırsal Sinek Mahallesi mevkisinde, kontrolden çıkarak Sinek Çayı'na düştü.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada, sürücü ile araçtaki 2 kişi çevredekilerin ve ekiplerin yardımıyla araçtan çıkarıldı.

        Yaralılar, ambulanslarla Çermik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

