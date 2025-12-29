Habertürk
        Diyarbakır'da eğitime kar engeli

        Diyarbakır'da etkili olan kar yağışı nedeniyle öğleden sonra eğitime ara verildi.

        Giriş: 29.12.2025 - 10:52 Güncelleme: 29.12.2025 - 10:52
        İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kentte etkili olan kar yağışının sürdüğü belirtildi.

        Açıklamada, bugün kent genelindeki bütün okullarda öğleden sonra eğitime ara verildiği kaydedildi.

