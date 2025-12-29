Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde taşımalı eğitime bugün ara verildi

        Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2025 - 10:16 Güncelleme: 29.12.2025 - 10:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde taşımalı eğitime bugün ara verildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

        Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, ilçede kar yağışının etkili olduğu belirtildi.

        Açıklamada, kar yağışı nedeniyle ulaşımda oluşabilecek risk ve aksamalara karşı taşımalı eğitime bugün ara verildiği kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yalova'da DEAŞ operasyonunda polise ateş açıldı: 7 polis yaralı
        Yalova'da DEAŞ operasyonunda polise ateş açıldı: 7 polis yaralı
        Yılın kelimesi 'dijital vicdan' oldu
        Yılın kelimesi 'dijital vicdan' oldu
        Kafatasını kırdılar... Sevgilisiyle bir olup annesini katletti!
        Kafatasını kırdılar... Sevgilisiyle bir olup annesini katletti!
        Bir AB üyesi daha Euro'ya geçiyor!
        Bir AB üyesi daha Euro'ya geçiyor!
        F.Bahçe'ye sürpriz sol bek iddiası!
        F.Bahçe'ye sürpriz sol bek iddiası!
        Bir tabuta 2 çocuk sığdı... Çok büyük acı!
        Bir tabuta 2 çocuk sığdı... Çok büyük acı!
        İspanyollar talip olmuştu: Fenerbahçe kararını verdi!
        İspanyollar talip olmuştu: Fenerbahçe kararını verdi!
        5 kişinin öldüğü kazada yürek yakan detay!
        5 kişinin öldüğü kazada yürek yakan detay!
        Mutlulukları uzun sürmedi
        Mutlulukları uzun sürmedi
        2 ay önce ağabeyi ölmüştü... 19 yaşında hayattan kopardılar!
        2 ay önce ağabeyi ölmüştü... 19 yaşında hayattan kopardılar!
        Yoğun kar yağışı alarmı! Sıcaklıklar mevsim normali altında
        Yoğun kar yağışı alarmı! Sıcaklıklar mevsim normali altında
        Galatasaray, Real Madrid'in stoperini istiyor!
        Galatasaray, Real Madrid'in stoperini istiyor!
        İkinci elde 2026 beklentileri neler?
        İkinci elde 2026 beklentileri neler?
        3 milyar doları geçecek
        3 milyar doları geçecek
        2025 yılının magazin olayları
        2025 yılının magazin olayları
        Trump-Zelenskiy görüşmesinden öne çıkanlar
        Trump-Zelenskiy görüşmesinden öne çıkanlar
        Otomotivde rekor serisi devam edebilir
        Otomotivde rekor serisi devam edebilir
        İşverene işçi başına 7.184 TL teşvik
        İşverene işçi başına 7.184 TL teşvik
        Kışın metabolizmayı nasıl canlı tutarız?
        Kışın metabolizmayı nasıl canlı tutarız?
        Meksika'da yolcu treni raydan çıktı!
        Meksika'da yolcu treni raydan çıktı!

        Benzer Haberler

        Kulp'ta gizli buzlanma sürücülere zor anlar yaşattı
        Kulp'ta gizli buzlanma sürücülere zor anlar yaşattı
        Ergani'de 'buz' mesaisi: Yollar piste döndü, araçlar zor anlar yaşadı
        Ergani'de 'buz' mesaisi: Yollar piste döndü, araçlar zor anlar yaşadı
        Diyarbakır'ın dört ilçesinde okullara kar tatili
        Diyarbakır'ın dört ilçesinde okullara kar tatili
        Diyarbakır'da kar yağışı etkili oldu
        Diyarbakır'da kar yağışı etkili oldu
        Diyarbakır'da cinayet: Eşini öldürüp toprağa gömdü
        Diyarbakır'da cinayet: Eşini öldürüp toprağa gömdü
        Diyarbakır Valiliğinden kar uyarısı
        Diyarbakır Valiliğinden kar uyarısı