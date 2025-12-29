Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde taşımalı eğitime bugün ara verildi
Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, ilçede kar yağışının etkili olduğu belirtildi.
Açıklamada, kar yağışı nedeniyle ulaşımda oluşabilecek risk ve aksamalara karşı taşımalı eğitime bugün ara verildiği kaydedildi.
