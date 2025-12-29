Habertürk
Habertürk
        Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da kar yağışı etkili oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2025 - 11:54 Güncelleme: 29.12.2025 - 11:54
        Diyarbakır'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

        Kentte sabaha karşı başlayan kar yağışı etkisini artırdı. Etkili olan kar nedeniyle caddeler, sokaklar, parklar ve araçlar beyaza büründü.

        Kar yağışı kara ve hava ulaşımını da olumsuz etkiledi.

        Kentte bazı uçak seferleri yapılamadı.

        Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolunda ulaşımda aksamalar yaşandı.

        Kentin farklı noktalarında hasarlı trafik kazaları meydana geldi.

        Karayolları ve belediye ekiplerince yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması yapılıyor.

        Trafik polisleri ise sürücülere karda dikkatli ilerlemeleri, hız ve hatalı sollama yapılmaması konusunda uyarıda bulunuyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

