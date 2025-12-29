Diyarbakır'da kar yağışı etkili oldu

Trafik polisleri ise sürücülere karda dikkatli ilerlemeleri, hız ve hatalı sollama yapılmaması konusunda uyarıda bulunuyor.

Karayolları ve belediye ekiplerince yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması yapılıyor.

Kar yağışı kara ve hava ulaşımını da olumsuz etkiledi.

Kentte sabaha karşı başlayan kar yağışı etkisini artırdı. Etkili olan kar nedeniyle caddeler, sokaklar, parklar ve araçlar beyaza büründü.

