        Diyarbakır'da tarihi yapılar kar yağışıyla beyaza büründü

        Diyarbakır'da tarihi yapılar kar yağışıyla beyaza büründü

        Diyarbakır'da tarihi mekanlar karla kaplandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2025 - 15:13 Güncelleme: 29.12.2025 - 15:13
        Diyarbakır'da tarihi yapılar kar yağışıyla beyaza büründü
        Diyarbakır'da tarihi mekanlar karla kaplandı.

        Kentte sabaha karşı başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.

        Kar yağışıyla beyaza bürünen İslam'ın 5. Harem-i Şerif'i olarak kabul edilen Ulu Cami, İçkale Müze Kompleksi, Ongözlü Köprü, Ziya Gökalp, Cahit Sıtkı Tarancı ve Sezai Karakoç müzeleri ile UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Diyarbakır Surları gibi kentin tarihi ve kültürel mekanları güzel görüntüler oluşturdu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

