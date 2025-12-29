Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi sürücüleri kar ve buzlanmaya karşı uyardı

        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kentte etkili olan kar yağışı nediniyle kar lastiği bulunmayan araçlarla trafiğe çıkılmaması ve zorunlu haller dışında özel araçların yerine toplu taşıma araçlarının kullanılması konusunda sürücülere uyarıda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2025 - 16:12 Güncelleme: 29.12.2025 - 16:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi sürücüleri kar ve buzlanmaya karşı uyardı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kentte etkili olan kar yağışı nediniyle kar lastiği bulunmayan araçlarla trafiğe çıkılmaması ve zorunlu haller dışında özel araçların yerine toplu taşıma araçlarının kullanılması konusunda sürücülere uyarıda bulundu.

        Belediyeden yapılan açıklamada, meteoroloji verilerine göre kentte kar yağışının etkisinin artırmasının ve buzlanmanın oluşmasının beklendiği belirtildi.

        Olumsuz hava koşulları nedeniyle trafik akışında meydana gelen yoğunluk ve sıkışmaların önemli bir kısmının kış lastiği bulunmayan araçların yolda kalarak, yolu kapatmasından kaynaklandığının tespit edildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Bu durum, hem sürücülerimiz hem de diğer yol kullanıcıları açısından ciddi riskler doğurmakta, aynı zamanda acil müdahale ekiplerinin çalışmalarını da aksatabilmektedir. Bu çerçevede kış lastiği bulunmayan araçlarla trafiğe çıkılmaması, zorunlu haller dışında özel araç kullanımından kaçınılarak toplu taşıma araçlarının tercih edilmesi, trafik güvenliği açısından sürücülerimizin dikkatli ve tedbirli hareket etmesi büyük önem taşımaktadır."

        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin ulaşımın aksamaması ve olumsuzlukların en aza indirilmesi için karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü belirtilen açıklamada, vatandaşların alacağı küçük önlemlerin daha güvenli ve sorunsuz bir kış süreci geçirmelerine katkı sağlayacağı vurgulandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yerlikaya: Yalova'da 3 polis şehit oldu 8 polis yaralı
        Yerlikaya: Yalova'da 3 polis şehit oldu 8 polis yaralı
        Yargıtay'dan Narin Güran kararı!
        Yargıtay'dan Narin Güran kararı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eli kanlı canilerle mücadele sürecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eli kanlı canilerle mücadele sürecek
        Bahçeli: Hiçbir sabotaj Terörsüz Türkiye'den geri döndüremeyecek
        Bahçeli: Hiçbir sabotaj Terörsüz Türkiye'den geri döndüremeyecek
        BES'te devlet katkısı oranı azalıyor
        BES'te devlet katkısı oranı azalıyor
        Osimhen devlerin radarında!
        Osimhen devlerin radarında!
        Kızına şantaj yapıldı iddiası... Okulda silahla rehin aldı!
        Kızına şantaj yapıldı iddiası... Okulda silahla rehin aldı!
        'Özel biri' değil, skandal biri!
        'Özel biri' değil, skandal biri!
        Zelenskiy: Barış planı 15 yıl güvenlik garantisi içeriyor
        Zelenskiy: Barış planı 15 yıl güvenlik garantisi içeriyor
        Gümüşte çok sert dalgalanma
        Gümüşte çok sert dalgalanma
        33 yaşındaki kadın kayboldu! Kampta kâbus!
        33 yaşındaki kadın kayboldu! Kampta kâbus!
        Sabiha Gökçen'de yenilenen Terminal 1 binası hizmete açıldı
        Sabiha Gökçen'de yenilenen Terminal 1 binası hizmete açıldı
        Fenerbahçe'de Mert Günok sesleri: Transferde sona doğru
        Fenerbahçe'de Mert Günok sesleri: Transferde sona doğru
        Bahis soruşturmasında 26 kişi adliyede
        Bahis soruşturmasında 26 kişi adliyede
        İşte G.Saray'ın istediği rakam!
        İşte G.Saray'ın istediği rakam!
        Sosyal konutta kura çekimi başladı
        Sosyal konutta kura çekimi başladı
        "Hep başka aşklar aradım"
        "Hep başka aşklar aradım"
        3 milyar doları geçecek
        3 milyar doları geçecek
        F.Bahçe'ye sürpriz sol bek iddiası!
        F.Bahçe'ye sürpriz sol bek iddiası!
        2025 yılının magazin olayları
        2025 yılının magazin olayları

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'da 10 yaşındaki çocuğun öldürülmesine ilişkin 2 kuzeni hakkında...
        Diyarbakır'da 10 yaşındaki çocuğun öldürülmesine ilişkin 2 kuzeni hakkında...
        Diyarbakır'da tarihi yapılar kar yağışıyla beyaza büründü
        Diyarbakır'da tarihi yapılar kar yağışıyla beyaza büründü
        Doğu ve Güneydoğu'da kar etkili oldu (3)
        Doğu ve Güneydoğu'da kar etkili oldu (3)
        Elazığ, Bingöl, Siirt, Şırnak ve Mardin'de 770 yerleşim yerine ulaşım sağla...
        Elazığ, Bingöl, Siirt, Şırnak ve Mardin'de 770 yerleşim yerine ulaşım sağla...
        Diyarbakır'da kar sevinci: Çocuklar sokaklara koştu
        Diyarbakır'da kar sevinci: Çocuklar sokaklara koştu
        Dicle Üniversitesinde eğitime kar engeli
        Dicle Üniversitesinde eğitime kar engeli