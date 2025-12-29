Diyarbakır'da Karayolları ekiplerince kar ve buzlanmaya karşı mücadele

Diyarbakır'da kara yollarında kar küreme ile buzlanmaya karşı tuzlama çalışmaları devam ediyor.

Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle kar ve buzlanmayla mücadele çalışmalarının ilgili kurumlar tarafından koordinasyon içerisinde ve aralıksız şekilde sürdürüldüğü belirtildi.

Bu kapsamda Karayolları 9. Bölge Müdürlüğünün, sorumluluğunda bulunan Diyarbakır-Siverek, Diyarbakır-Silvan, Diyarbakır-Bismil, Diyarbakır-Bingöl, Diyarbakır-Mardin, Diyarbakır-Elazığ devlet yolları ile Kuzeybatı ve Güneybatı Çevre yollarında, kar küreme ve tuzlama çalışmalarına devam ettiği kaydedilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Söz konusu güzergahlarda, Karayolları Bölge Müdürlüğümüze ait 14 ataşmanlı kamyon, 8 greyder, 3 yükleyici ve 115 personel ile sahada aktif olarak görev yapılmakta. Yolların açık tutulması ve trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla gerekli tüm tedbirler alınmıştır. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği önceliğimizdir. İl genelindeki karla mücadele faaliyetleri Valiliğimiz koordinasyonunda titizlikle yürütülmeye devam edecektir."