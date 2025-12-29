Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da Karayolları ekiplerince kar ve buzlanmaya karşı mücadele

        Diyarbakır'da kara yollarında kar küreme ile buzlanmaya karşı tuzlama çalışmaları devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2025 - 16:16 Güncelleme: 29.12.2025 - 16:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'da Karayolları ekiplerince kar ve buzlanmaya karşı mücadele
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Diyarbakır'da kara yollarında kar küreme ile buzlanmaya karşı tuzlama çalışmaları devam ediyor.

        Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle kar ve buzlanmayla mücadele çalışmalarının ilgili kurumlar tarafından koordinasyon içerisinde ve aralıksız şekilde sürdürüldüğü belirtildi.

        Bu kapsamda Karayolları 9. Bölge Müdürlüğünün, sorumluluğunda bulunan Diyarbakır-Siverek, Diyarbakır-Silvan, Diyarbakır-Bismil, Diyarbakır-Bingöl, Diyarbakır-Mardin, Diyarbakır-Elazığ devlet yolları ile Kuzeybatı ve Güneybatı Çevre yollarında, kar küreme ve tuzlama çalışmalarına devam ettiği kaydedilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

        "Söz konusu güzergahlarda, Karayolları Bölge Müdürlüğümüze ait 14 ataşmanlı kamyon, 8 greyder, 3 yükleyici ve 115 personel ile sahada aktif olarak görev yapılmakta. Yolların açık tutulması ve trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla gerekli tüm tedbirler alınmıştır. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği önceliğimizdir. İl genelindeki karla mücadele faaliyetleri Valiliğimiz koordinasyonunda titizlikle yürütülmeye devam edecektir."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yerlikaya: Yalova'da 3 polis şehit oldu 8 polis yaralı
        Yerlikaya: Yalova'da 3 polis şehit oldu 8 polis yaralı
        Yargıtay'dan Narin Güran kararı!
        Yargıtay'dan Narin Güran kararı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eli kanlı canilerle mücadele sürecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eli kanlı canilerle mücadele sürecek
        Bahçeli: Hiçbir sabotaj Terörsüz Türkiye'den geri döndüremeyecek
        Bahçeli: Hiçbir sabotaj Terörsüz Türkiye'den geri döndüremeyecek
        BES'te devlet katkısı oranı azalıyor
        BES'te devlet katkısı oranı azalıyor
        Osimhen devlerin radarında!
        Osimhen devlerin radarında!
        Kızına şantaj yapıldı iddiası... Okulda silahla rehin aldı!
        Kızına şantaj yapıldı iddiası... Okulda silahla rehin aldı!
        'Özel biri' değil, skandal biri!
        'Özel biri' değil, skandal biri!
        Zelenskiy: Barış planı 15 yıl güvenlik garantisi içeriyor
        Zelenskiy: Barış planı 15 yıl güvenlik garantisi içeriyor
        Gümüşte çok sert dalgalanma
        Gümüşte çok sert dalgalanma
        33 yaşındaki kadın kayboldu! Kampta kâbus!
        33 yaşındaki kadın kayboldu! Kampta kâbus!
        Sabiha Gökçen'de yenilenen Terminal 1 binası hizmete açıldı
        Sabiha Gökçen'de yenilenen Terminal 1 binası hizmete açıldı
        Fenerbahçe'de Mert Günok sesleri: Transferde sona doğru
        Fenerbahçe'de Mert Günok sesleri: Transferde sona doğru
        Bahis soruşturmasında 26 kişi adliyede
        Bahis soruşturmasında 26 kişi adliyede
        İşte G.Saray'ın istediği rakam!
        İşte G.Saray'ın istediği rakam!
        Sosyal konutta kura çekimi başladı
        Sosyal konutta kura çekimi başladı
        "Hep başka aşklar aradım"
        "Hep başka aşklar aradım"
        3 milyar doları geçecek
        3 milyar doları geçecek
        F.Bahçe'ye sürpriz sol bek iddiası!
        F.Bahçe'ye sürpriz sol bek iddiası!
        2025 yılının magazin olayları
        2025 yılının magazin olayları

        Benzer Haberler

        Kırsal mahallelerde 572 kilometre yol ulaşıma açıldı
        Kırsal mahallelerde 572 kilometre yol ulaşıma açıldı
        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi sürücüleri kar ve buzlanmaya karşı uyardı
        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi sürücüleri kar ve buzlanmaya karşı uyardı
        Diyarbakır'da 10 yaşındaki çocuğun öldürülmesine ilişkin 2 kuzeni hakkında...
        Diyarbakır'da 10 yaşındaki çocuğun öldürülmesine ilişkin 2 kuzeni hakkında...
        Diyarbakır'da tarihi yapılar kar yağışıyla beyaza büründü
        Diyarbakır'da tarihi yapılar kar yağışıyla beyaza büründü
        Doğu ve Güneydoğu'da kar etkili oldu (3)
        Doğu ve Güneydoğu'da kar etkili oldu (3)
        Elazığ, Bingöl, Siirt, Şırnak ve Mardin'de 770 yerleşim yerine ulaşım sağla...
        Elazığ, Bingöl, Siirt, Şırnak ve Mardin'de 770 yerleşim yerine ulaşım sağla...