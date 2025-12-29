Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Dicle Üniversitesinde eğitime yarın da ara verildi

        Dicle Üniversitesinde, kentte etkisini sürdüren kar yağışı, buzlanma ve don olayları nedeniyle eğitim öğretime yarın da ara verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2025 - 19:34 Güncelleme: 29.12.2025 - 19:34
        
        Dicle Üniversitesinde, kentte etkisini sürdüren kar yağışı, buzlanma ve don olayları nedeniyle eğitim öğretime yarın da ara verildi.

        Üniversitenin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kentte etkisini sürdüren kar yağışı, buzlanma ve don olayları nedeniyle yarın da üniversitede eğitim öğretime faaliyetlerine ara verildiği belirtildi.

        Açıklamada, yarın yapılacak sınavların da ilgili akademik birim kurullarınca ileri tarihte yapılmasının planlanacağı ifade edilerek, engelli ve hamile personelin de 30 Aralık Salı günü idari izinli sayılacağı kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

