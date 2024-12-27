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        Narin Güran cinayeti davasının ikinci duruşmasında 2'nci gün (4)

        'ULUSALKRİMİNAL'İN RAPORU TAM BİR FİYASKO'Duruşmada mütalaaya karşı savunmasına devam eden tutuklu amca Salim Güran'ın avukatı Onur Akdağ, "Salim tam kritik dakikalarda yer yer veri indiriyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.12.2024 - 13:03 Güncelleme: 27.12.2024 - 13:03
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        Narin Güran cinayeti davasının ikinci duruşmasında 2'nci gün (4)
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        ‘ULUSALKRİMİNAL’İN RAPORU TAM BİR FİYASKO’

        Duruşmada mütalaaya karşı savunmasına devam eden tutuklu amca Salim Güran’ın avukatı Onur Akdağ, “Salim tam kritik dakikalarda yer yer veri indiriyor. Salim’in bu dakikalardaki internet dökümü 16 sayfa. Nevzat’ın ise 3 sayfa. Yani internete girmiyor. Çünkü eli dolu. Çünkü Narin’i dereye götürmekle meşgul. Ulusal Kriminal’in raporu tam bir fiyasko. Narin’i tespit ediyor ama tepeye çıkan iki kat Nevzat’ı tespit edemiyor. Salim ne duyuyorsa, jandarmaya onu söylüyor. İlk önce 15.00 sıralarından kaybolduğunu söylüyor. Madem Birsen’i telkin edip 17.40 dediyse, neden komutana ilk başta 15.00-15.30 arasında olduğunu söylesin? Salim, kendi aracıyla gece olay yerine gittiği mütalaada yer almaktır. Markası ve modeli yok. İlk defa 22.33’te kamerada gözüküyor. 22.56’da da geldiği istikametten görüntüde kayboluyor. O dakikalarda araç anlamsız manevralar yaparken, ancak ses kaydını dinlediğimizde Salim’in yürüdüğünü ve yanında insanlar olduğunu duyuyoruz. Biz bu delili uydurmadık. Dosyadan aldık” dedi.

        ‘DARALTILMIŞ BAZ DOĞRUYSA, GAZAL NEDEN TUTUKLANMIYOR?’

        Savunmasında Salim Güran’ın tahliyesini veya ev hapsi ile cezalandırılmasını talep eden Akdağ, “Daraltılmış baz raporunda öyle bir tablo çiziliyor ki, Türkiye’nin en geniş kapsama alanı Tavşantepe gibi gösteriliyor. Zira uzman olmaya gerek yok. İnterneti bırak, telefon bazı yerde çekmiyor. Diyelim baz doğru. O zaman Gazal Bahtiyar niye tutuklamıyor. Bahtiyarlara bu çifte standart nedir. Baz doğruysa, Gazal Bahtiyar yalan söylüyor. Gazal Bahtiyar doğru söylüyorsa, Baz raporu çöp. Baz doğruysa, Gazal Bahtiyar’ı tutuklayın. Baz ile Ulusal Kriminal bize ne söylüyor? ‘Katil Salim mi, Enes mi’ diyor. Biz ‘Katil Nevzat’ derken, boşuna söylemiyoruz. Bize ‘Nevzat hariç herkes olabilir’ deniyor. Salim ile Yüksel’in yasak aşk iddiaları, okları Salim’e çekti. Baz raporunun kabul edeceksek, Arif’in evinin içinde 15.20’de olduğunu söylüyor. Nevzat su meselesi yüzünden Salim’i ararken evde değil miydi? Yani Salim, kendisine patikadan tepeden seslenmiyor. Nevzat ilahi bir işaretle mi tepeye çıkıyor? Salim, çocuk eve geldikten sonra eve geliyor. Ben raporun ağzındaki baklayı çıkarayım, Yüksel ile Salim iftirası, baz raporuyla çürütülmüş oldu. Yüksel Hanım’a müjdeler olsun. Son olarak aynı rapordan Nevzat, 16.35’te Ayrılarak Tavşantepe’den ayrılıyor. Müvekkilimizin tahliyesini, en azından ev hapsi verilmesini istirham ediyorum” diye konuştu.

        Onur Akdağ’ın savunmasının ardından Mahkeme başkanı, duruşmaya 14.00’e kadar ara verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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