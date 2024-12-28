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Diyarbakır'dagörülen Narin Güran cinayeti davasında karar açıklandı.
Diyarbakır'dagörülen Narin Güran cinayeti davasında karar açıklandı. Tutuklu yargılanan Nevzat Bahtiyar 4 yıl 6 ay müebbet hapis cezası verildi.
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