Trafik polisleri arızalanan minibüsü itti

Elazığ Caddesi Öğretmen Evi Kavşağı’nda öğle saatlerinde yol kontrolü yapan 2 trafik polisi, arızalanan bir minibüsü iterek yol kenarına kadar getirdi. Polislerin direksiyon başındaki şoföre yardım ettiği o anlar, yoldan geçen bir sürücünün cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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