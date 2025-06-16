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        Diyarbakır'da hafif ticari aracın çarptığı Sercan öldü

        DİYARBAKIR'ın Çermik ilçesinde, yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı Sercan Yaman (16), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.06.2025 - 22:31 Güncelleme: 16.06.2025 - 22:35
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        Diyarbakır'da hafif ticari aracın çarptığı Sercan öldü
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        DİYARBAKIR'ın Çermik ilçesinde, yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı Sercan Yaman (16), hayatını kaybetti.

        Kaza, akşam saatlerinde Çermik-Ergani kara yolunda meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 21 ADN 872 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan Sercan Yaman'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Yaman, ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaman, ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Çermik Devlet Hastanesi’nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Yaman'ın cenazesi otopsi için morga götürüldü. Araç sürücüsü ifadesinin alınması için polis merkezine götürülürken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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