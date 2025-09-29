Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Hevsel Bahçeleri'nde çıkan anız yangını söndürüldü

        DİYARBAKIR'da, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde bulunan Hevsel Bahçeleri'nde çıkan anız yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.09.2025 - 10:57 Güncelleme: 29.09.2025 - 11:00
        Hevsel Bahçeleri'nde çıkan anız yangını söndürüldü
        DİYARBAKIR'da, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde bulunan Hevsel Bahçeleri'nde çıkan anız yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Sur ilçesindeki UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde bulunan ve yaklaşık 8 bin yıldır tarımın kesintisiz sürdüğü Hevsel Bahçeleri'nde, sabah saatlerinde anız yangını çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede büyüdü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

