Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da "Dünya Kalp Günü" farkındalık pikniği yapıldı

        Diyarbakır'da "Dünya Kalp Günü" dolayısıyla doktor ve sağlık çalışanları farkındalık pikniğinde buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2025 - 22:04 Güncelleme: 28.09.2025 - 22:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'da "Dünya Kalp Günü" farkındalık pikniği yapıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Diyarbakır'da "Dünya Kalp Günü" dolayısıyla doktor ve sağlık çalışanları farkındalık pikniğinde buluştu.

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Kalp Merkezi doktorları ve sağlık çalışanları, aileleriyle Eğil ilçesinde düzenlenen farkındalık pikniğinde bir araya geldi.

        Piknik programında, çocuklarda ve gençlerde kalp sağlığına dikkat çekmek için bilgilendirici etkinlikler düzenlendi, sağlık çalışanlarından oluşan müzik grubu konser vererek katılımcılara güzel anlar yaşattı.

        Programa katılan İl Sağlık Müdürü Emre Asiltürk, kalp sağlığının bireyler ve toplum için hayati önem taşıdığını belirtti.

        Düzenli egzersiz, dengeli beslenme, sigaradan uzak durma ve düzenli sağlık kontrolünün kalp hastalıklarını önlemenin en temel yolu olduğunu aktaran Asiltürk, şunları kaydetti:

        "Sağlık çalışanları olarak sadece tedavi etmekle değil aynı zamanda farkındalık oluşturmakla da sorumluyuz. Diyarbakır'da bölgenin tek çocuk kalp merkezine sahip olmak gurur verici bir sorumluluk. Yüzlerce çocuğumuzun yeniden sağlığına kavuşmasında emeği geçen tüm sağlık ordumuzu kutluyorum."

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        F.Bahçe Kadıköy'de kazandı!
        F.Bahçe Kadıköy'de kazandı!
        MİT'ten Suriye'de DEAŞ operasyonu
        MİT'ten Suriye'de DEAŞ operasyonu
        Keresteyle dövülerek öldürüldü
        Keresteyle dövülerek öldürüldü
        Meteoroloji'den Marmara uyarıları!
        Meteoroloji'den Marmara uyarıları!
        Dilara, yüksek sesle müzik kavgasında öldürüldü!
        Dilara, yüksek sesle müzik kavgasında öldürüldü!
        Kütahya Simav'da 5,4 büyüklüğünde deprem!
        Kütahya Simav'da 5,4 büyüklüğünde deprem!
        "Bu şartlar altında sağlıklı lig oynanması mümkün değil!"
        "Bu şartlar altında sağlıklı lig oynanması mümkün değil!"
        Ortaya çıktı
        Ortaya çıktı
        Milei halkın tepkisinden çekindi, Netanyahu'yu geri çevirdi
        Milei halkın tepkisinden çekindi, Netanyahu'yu geri çevirdi
        İstanbul'da inanılmaz iddia! Tünelde günlerce mahsur kaldı!
        İstanbul'da inanılmaz iddia! Tünelde günlerce mahsur kaldı!
        İsrail istihbaratının çöküş hikayesi
        İsrail istihbaratının çöküş hikayesi
        "Fenerbahçe'ye Bakasetas'ı istedim, alınmadı!"
        "Fenerbahçe'ye Bakasetas'ı istedim, alınmadı!"
        Netanyahu Musk ile görüşecek
        Netanyahu Musk ile görüşecek
        Arda'nın derbideki performansı İspanya'da gündem oldu!
        Arda'nın derbideki performansı İspanya'da gündem oldu!
        Dünyanın dibini gördü
        Dünyanın dibini gördü
        73 yaşında oto hırsızı! Polisin yardımıyla merdivenden indi!
        73 yaşında oto hırsızı! Polisin yardımıyla merdivenden indi!
        Perde arkasını anlattı
        Perde arkasını anlattı
        Her gün sağlıklı görmek için bu alışkanlıkları edinin
        Her gün sağlıklı görmek için bu alışkanlıkları edinin
        Bebeğin ilk kalkanı! Anne sütüyle ilgili merak edilen her şey...
        Bebeğin ilk kalkanı! Anne sütüyle ilgili merak edilen her şey...
        Kızının ifadesi ortaya çıktı
        Kızının ifadesi ortaya çıktı

        Benzer Haberler

        TIR'a arkadan çarpan minibüste ölen işçilerin kimlikleri belli oldu (4)
        TIR'a arkadan çarpan minibüste ölen işçilerin kimlikleri belli oldu (4)
        Diyarbakır'da "Hayat Namazla Güzeldir" etkinliği düzenlendi
        Diyarbakır'da "Hayat Namazla Güzeldir" etkinliği düzenlendi
        DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan, Diyarbakır'da konuştu:
        DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan, Diyarbakır'da konuştu:
        Bakırhan: Suriye'deki meseleyi set olarak koymak süreci zedeler
        Bakırhan: Suriye'deki meseleyi set olarak koymak süreci zedeler
        Düğünde çıkan kavgada 2 kişi hafif yaralandı
        Düğünde çıkan kavgada 2 kişi hafif yaralandı
        Diyarbakır'da düğünde çıkan kavgada 2 kişi hafif yaralandı
        Diyarbakır'da düğünde çıkan kavgada 2 kişi hafif yaralandı