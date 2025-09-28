Diyarbakır'da "Dünya Kalp Günü" farkındalık pikniği yapıldı

Diyarbakır'da "Dünya Kalp Günü" dolayısıyla doktor ve sağlık çalışanları farkındalık pikniğinde buluştu.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Kalp Merkezi doktorları ve sağlık çalışanları, aileleriyle Eğil ilçesinde düzenlenen farkındalık pikniğinde bir araya geldi.

Piknik programında, çocuklarda ve gençlerde kalp sağlığına dikkat çekmek için bilgilendirici etkinlikler düzenlendi, sağlık çalışanlarından oluşan müzik grubu konser vererek katılımcılara güzel anlar yaşattı.

Programa katılan İl Sağlık Müdürü Emre Asiltürk, kalp sağlığının bireyler ve toplum için hayati önem taşıdığını belirtti.

Düzenli egzersiz, dengeli beslenme, sigaradan uzak durma ve düzenli sağlık kontrolünün kalp hastalıklarını önlemenin en temel yolu olduğunu aktaran Asiltürk, şunları kaydetti: