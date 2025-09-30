Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da temizlik için kuyuya giren 4 kişi öldü (3)

        VALİLİK:ADLİ VE İDARİ İNCELEMELER BAŞLATILDIDiyarbakır Valiliği tarafından, Çermik ilçesinde su kuyusuna giren 4 kişinin hayatını kaybettiği olaya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "30 Eylül tarihinde saat 16.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.09.2025 - 21:30 Güncelleme: 30.09.2025 - 21:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'da temizlik için kuyuya giren 4 kişi öldü (3)
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        VALİLİK:ADLİ VE İDARİ İNCELEMELER BAŞLATILDI

        Diyarbakır Valiliği tarafından, Çermik ilçesinde su kuyusuna giren 4 kişinin hayatını kaybettiği olaya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, “30 Eylül tarihinde saat 16.40 sıralarında, Çermik ilçesi Petekkaya Mahallesi’nde, bir vatandaşımıza ait su kuyusunu temizlemek amacıyla kuyuya giren M.K. (33), M.E.K. (35), K.K. (18) ve H.Y. (38) isimli vatandaşlarımız karbonmonoksit gazından etkilenmiştir. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekiplerinin tüm çabalarına rağmen vatandaşlarımız kurtarılamamış ve maalesef hayatlarını kaybetmişlerdir. Olayla ilgili gerekli adli ve idari incelemeler başlatılmıştır. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet; ailelerine, yakınlarına ve tüm hemşehrilerimize başsağlığı diliyoruz” denildi.

        Seyfettin EKEN- Gıyasettin TETİK/ DİYARBAKIR,

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        'Elektrik ve doğalgaza zam yok'
        'Elektrik ve doğalgaza zam yok'
        MGK'dan 8 maddelik bildiri
        MGK'dan 8 maddelik bildiri
        Dev maçta ilk 11'ler belli oldu!
        Dev maçta ilk 11'ler belli oldu!
        Diyarbakır'da su kuyusunda facia! 4 ölü
        Diyarbakır'da su kuyusunda facia! 4 ölü
        PAMEL soruşturmasında 4 tutuklama
        PAMEL soruşturmasında 4 tutuklama
        Trump: Hamas'a 3-4 gün veriyorum
        Trump: Hamas'a 3-4 gün veriyorum
        30 Eylül 2025: Bugün ne oldu?
        30 Eylül 2025: Bugün ne oldu?
        Bakan Yerlikaya'dan eski tip ehliyet uyarısı
        Bakan Yerlikaya'dan eski tip ehliyet uyarısı
        Görev değişikliğinin perde arkasında ne var?
        Görev değişikliğinin perde arkasında ne var?
        MİT'ten veri casuslarına operasyon!
        MİT'ten veri casuslarına operasyon!
        Netanyahu Gazze'de işgalin süreceğini savundu
        Netanyahu Gazze'de işgalin süreceğini savundu
        Barış Boyun suç örgütüne dava açıldı!
        Barış Boyun suç örgütüne dava açıldı!
        İzmir'de polis merkezine saldırıda bir acı haber daha!
        İzmir'de polis merkezine saldırıda bir acı haber daha!
        Maliye 'T' plakalı Ferrarilerin peşinde
        Maliye 'T' plakalı Ferrarilerin peşinde
        Schengen vizesinde gizli kriz: Kağıt israfı
        Schengen vizesinde gizli kriz: Kağıt israfı
        Güllü'nün korktuğu başına geldi
        Güllü'nün korktuğu başına geldi
        Mjällby'nin peri masalı!
        Mjällby'nin peri masalı!
        "Acı haberi iki doktor eşliğinde aldım"
        "Acı haberi iki doktor eşliğinde aldım"
        Türk-İş açıkladı: Yoksulluk sınırı 90 bin TL'yi aştı
        Türk-İş açıkladı: Yoksulluk sınırı 90 bin TL'yi aştı
        'TES, Türkiye'nin olmazsa olmazı'
        'TES, Türkiye'nin olmazsa olmazı'

        Benzer Haberler

        GÜNCELLEME - Diyarbakır'da 4 kişi, temizlemek için girdikleri su kuyusunda...
        GÜNCELLEME - Diyarbakır'da 4 kişi, temizlemek için girdikleri su kuyusunda...
        Diyarbakır'da temizlik için kuyuya giren 4 kişi öldü (2)- Yeniden
        Diyarbakır'da temizlik için kuyuya giren 4 kişi öldü (2)- Yeniden
        Diyarbakır'da 4 kişi, temizlemek için girdikleri su kuyusunda öldü
        Diyarbakır'da 4 kişi, temizlemek için girdikleri su kuyusunda öldü
        Tarihi Zerzevan Kalesi'nde müzik grubu "Allegra Ensemble" konser verdi
        Tarihi Zerzevan Kalesi'nde müzik grubu "Allegra Ensemble" konser verdi
        Diyarbakır'da kuyuya düşen 4 kişi yaralandı; kurtarma çalışması sürüyor
        Diyarbakır'da kuyuya düşen 4 kişi yaralandı; kurtarma çalışması sürüyor
        Kadın kuaförüne sopalı saldırıda şüpheliler serbest kaldı: Bizi dışarıda gö...
        Kadın kuaförüne sopalı saldırıda şüpheliler serbest kaldı: Bizi dışarıda gö...