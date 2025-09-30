Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da kuyuya düşen 4 kişi yaralandı; kurtarma çalışması sürüyor

        DİYARBAKIR'ın Çermik ilçesinde kuyuya düşen, aralarında çocukların da olduğu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.09.2025 - 18:21 Güncelleme: 30.09.2025 - 18:25
        DİYARBAKIR’ın Çermik ilçesinde kuyuya düşen, aralarında çocukların da olduğu 4 kişi yaralandı. Ekipler, yaralıları çıkarmak için çalışma başlattı.

        Olay, akşam saatlerinde Çermik ilçesi, eski devlet hastanesi mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre bölgedeki boş bir su kuyusunu temizlemek isteyen ve aralarında çocukların da olduğu 4 kişi, dengelerini kaybederek yaklaşık 10 metre yüksekten kuyuya düşüp yaralandı. İhbar üzerine olay yerine Çermik Belediyesi Arama Kurtarma, sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler 4 kişiyi çıkarmak için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

