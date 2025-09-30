Diyarbakır'da tarihi mekanlar sporun ritmiyle canlandı

AYDIN ARİK - Diyarbakır'da "Avrupa Spor Haftası" kapsamında 12 branşta düzenlenen etkinliklerle kentin tarihi mekanları sporcuları ağırlıyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce 250 sporcunun katılımıyla, karate, tekvando, judo, ayak tenisi, badminton, bilek güreşi, futbol, masa tenisi, voleybol, curling, satranç ve boks branşlarında gerçekleştirilen etkinliklerin adresi, bu yıl kentteki tarihi mekanlar oldu.

Çocukların ve gençlerin spora yönlendirilmesi, tarihi mekanların tanıtımına katkı sunulması hedeflenen organizasyonda, merkez Sur ilçesindeki İçkale Müze Kompleksi ve Cemil Paşa Konağı'nda kurulan alanlarda onlarca çocuk ve genç farklı branşlarda spor yapıyor.

Sporun birleştirici gücünün tarihi atmosferle bütünleştiği organizasyon, renkli görüntülere de sahne oluyor.

Yıl boyu yerli ve yabancı ziyaretçileri ağırlayan tarihi mekanlarda bir hafta boyunca farklı spor branşlarını deneyimleyen çocuk ve gençlerin sesleri yankılanacak.

- "Hedefimiz toplumda sporun yaygınlaşmasına katkı sunmak"

Süren, "Sporcularımızla tarihi mekanlarımızı tanıtmaya çalışıyoruz. Sporu tarihle birleştirdik. Farklı branşları da öğrencilerimize tanıtıyoruz. Sporcularımız hem eğleniyor hem de tarihi mekanları keşfediyor. Öğrencilerimiz daha önce gezdikleri ya da dergilerde gördükleri tarihi mekanlarda bugün spor yapıyor." diye konuştu.

Etkinlikleri İç Kale Müze Kompleksi ve Cemil Paşa Konağı'nda düzenlediklerini ifade eden Kaya, "Hedefimiz toplumda sporun yaygınlaşmasına katkı sunmak. Bu etkinliklerle aynı zamanda Diyarbakır'ın tarihi mekanlarını tanıtıyor, sporcularımızı tarihle buluşturuyoruz. Diyarbakır'ın tarihi mekanlarını hem tanıtıyor hem de sporcularımızı tarihle buluşturuyoruz." dedi.

- "Böyle bir yerde spor yapmak bizi mutlu ediyor"

Sporculardan Elanur Boncuk, yaklaşık 2 yıldan beri boks yaptığını ve ilk defa farklı bir mekanda spor etkinliğine katıldığını belirtti.

Tarihi bir alanda spor yaptığı için çok mutlu olduğunu dile getiren Boncuk, "Genelde spor salonlarında çalışıyorduk, bugün ise tarihi mekanda, açık alanda spor yapıyoruz. Hem sosyalleşiyoruz hem de eğleniyoruz. Böyle bir yerde spor yapmak bizi mutlu ediyor." dedi.

Engin Aykarat da tarih ile iç içe spor yapmanın kendisini mutlu ettiğini anlatarak, "Hep böyle bir yerde spor yapmak istiyorum. Çok mutluyuz, çok eğleniyoruz. Bu tür etkinliklerin daha çok olmasını istiyoruz. Cemil Paşa Konağı'na ilk defa geldim. Buraya da bu spor sayesinde geldim. Çok heyecanlıyım." ifadelerini kullandı.