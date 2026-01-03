Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        DTB'den çatısı çöken 14 fabrikaya ziyaret

        Diyarbakır Ticaret Borsası (DTB) Başkanı Engin Yeşil ve yönetim kurulu üyeleri, kar yağışı nedeniyle çatısı çöken 14 fabrikayı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2026 - 10:31 Güncelleme: 03.01.2026 - 10:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        DTB'den çatısı çöken 14 fabrikaya ziyaret
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Diyarbakır Ticaret Borsası (DTB) Başkanı Engin Yeşil ve yönetim kurulu üyeleri, kar yağışı nedeniyle çatısı çöken 14 fabrikayı ziyaret etti.

        DTB'den yapılan açıklamaya göre, kentte etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkilerken, Bismil'de 12, Çınar'da ise 2 çırçır fabrikasının çatısı, üzerlerinde biriken kar kütlelerinin ağırlığına dayanamayarak çöktü.

        DTB Başkanı Yeşil ve yönetim kurulu ile meclis üyeleri, Bismil ve Çınar ilçelerinde hasar gören fabrikalarda incelemede bulundu.

        Yeşil, fabrika sahiplerine geçmiş olsun dileklerini iletti.

        Fabrika sahipleri ise kendilerini ziyaret eden Yeşil ve beraberindeki heyete desteklerinden dolayı teşekkür etti.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Yeşil, her iki ilçede 98 bin metrekarelik fabrika, makine alanı ve depo çatısının çöktüğünü belirtti.

        Yaşanan olayın büyük bir ekonomik kayba yol açtığını ifade eden Yeşil, şunları kaydetti:

        "Yaşanan bu üzücü olayda tek tesellimiz, can kaybının olmamasıdır. Umarım böyle durumlar bir daha yaşanmaz. Fabrikalarımızda meydana gelen hasar son derece büyüktür. Bu zararın altından fabrika sahiplerimizin kendi imkanlarıyla kalkmaları mümkün değildir. Konuyu ilgili tüm mercilerle paylaşacağız."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Venezuela'da patlama sesleri
        Venezuela'da patlama sesleri
        Eski milli futbolcudan öldüresiye darp!
        Eski milli futbolcudan öldüresiye darp!
        Lüks araçlara el konuldu... 11 milyar TL'lik vurgun iddiası!
        Lüks araçlara el konuldu... 11 milyar TL'lik vurgun iddiası!
        Yüzde 30 fark telafi edilecek mi?
        Yüzde 30 fark telafi edilecek mi?
        Eşi ve 5 yaşındaki oğlu can verdi! Bir aile yok oldu!
        Eşi ve 5 yaşındaki oğlu can verdi! Bir aile yok oldu!
        Beyza, Senanur'u öldürdü! Sır perdesi aralandı!
        Beyza, Senanur'u öldürdü! Sır perdesi aralandı!
        İran'dan Trump'a: Her müdahaleci el kesilecektir
        İran'dan Trump'a: Her müdahaleci el kesilecektir
        Meteoroloji'den saatli uyarı! 24 kent için fırtına alarmı!
        Meteoroloji'den saatli uyarı! 24 kent için fırtına alarmı!
        Açlıktan ölen bebeği doğuran kadın konuştu: Babam aç bırakıyordu!
        Açlıktan ölen bebeği doğuran kadın konuştu: Babam aç bırakıyordu!
        Oğuz Aydın'da anlaşma tamam!
        Oğuz Aydın'da anlaşma tamam!
        BAE, Yemen'den çekildi
        BAE, Yemen'den çekildi
        Köşkeroğlu tutuklandı
        Köşkeroğlu tutuklandı
        F.Bahçe Beko İspanya'da rahat kazandı!
        F.Bahçe Beko İspanya'da rahat kazandı!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Cuesta piyangosu!
        Cuesta piyangosu!
        Üst geçitte kartopu atan çocukları yumruklayıp, yerde tekmeledi
        Üst geçitte kartopu atan çocukları yumruklayıp, yerde tekmeledi
        Udinese'den Zaniolo açıklaması! Bonservisi...
        Udinese'den Zaniolo açıklaması! Bonservisi...
        Gazze'ye yardım çağrısı yaptı
        Gazze'ye yardım çağrısı yaptı
        Dünyaca ünlü yıldızların ikinci meslekleri!
        Dünyaca ünlü yıldızların ikinci meslekleri!
        Kadınlar tepki gösterdi
        Kadınlar tepki gösterdi

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'da çocukları darp eden şahıs gözaltına alındı
        Diyarbakır'da çocukları darp eden şahıs gözaltına alındı
        Diyarbakır'da hayvanların sessiz kahramanı
        Diyarbakır'da hayvanların sessiz kahramanı
        Diyarbakır'da silahlı kavgada 1 kişi öldü
        Diyarbakır'da silahlı kavgada 1 kişi öldü
        Üst geçitte kar topu atan çocukları yumruklayıp, yerde tekmeledi (2)
        Üst geçitte kar topu atan çocukları yumruklayıp, yerde tekmeledi (2)
        Husumetlisini sitenin bahçesinde pompalı tüfekle vurarak öldürdü
        Husumetlisini sitenin bahçesinde pompalı tüfekle vurarak öldürdü
        Park halindeki otomobil alev topuna döndü
        Park halindeki otomobil alev topuna döndü