        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da silahlı kavgada 1 kişi öldü

        Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2026 - 00:34 Güncelleme: 03.01.2026 - 00:34
        Diyarbakır'da silahlı kavgada 1 kişi öldü
        Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi.

        Mahabat Bulvarı'ndaki bir sitede aralarında husumet bulunan Sinan Körtepe ile T.A. arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

        Kavgada T.A. tüfekle Körtepe'ye ateş etti.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan incelemede Körtepe'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

        Körtepe'nin cenazesi, otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

        Gözaltına alınan T.A'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

