Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da firari 47 hükümlü yakalandı

        Diyarbakır'da haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 47 hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2025 - 10:58 Güncelleme: 30.09.2025 - 10:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'da firari 47 hükümlü yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Diyarbakır'da haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 47 hükümlü yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) koordinesinde, ilçe jandarma komutanlıklarınca, 22-29 Eylül'de haklarında yakalama kararı bulunan firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

        Operasyonda, "kasten öldürme", "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama", "cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ile "ruhsatsız silah ve mermileri taşıma veya bulundurma" suçlarından 2 ila 20 yıl arasında değişen sürelerde kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 47 hükümlü yakalandı.

        Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Schengen vizesinde gizli kriz: Kağıt israfı
        Schengen vizesinde gizli kriz: Kağıt israfı
        Feci kaza! 2'si şehit 3 can kaybı var!
        Feci kaza! 2'si şehit 3 can kaybı var!
        3 çocuk annesiydi... Ayakkabısı ve telefonu bulunmuştu... Kahreden haber!
        3 çocuk annesiydi... Ayakkabısı ve telefonu bulunmuştu... Kahreden haber!
        G.Saray Liverpool karşısında!
        G.Saray Liverpool karşısında!
        Güllü'nün korktuğu başına geldi
        Güllü'nün korktuğu başına geldi
        MSB'den Sumud Filosu'na yardım açıklaması
        MSB'den Sumud Filosu'na yardım açıklaması
        TÜİK işsizlik verilerini açıkladı
        TÜİK işsizlik verilerini açıkladı
        İngiltere'de süresiz oturum için açıklanan yeni kriterler neler?
        İngiltere'de süresiz oturum için açıklanan yeni kriterler neler?
        Otobüsle çarpıştı! Otomobildeki herkes hayatını kaybetti!
        Otobüsle çarpıştı! Otomobildeki herkes hayatını kaybetti!
        YouTube'dan Trump'a yüklü tazminat
        YouTube'dan Trump'a yüklü tazminat
        "Bu oyun derbiye yetmez"
        "Bu oyun derbiye yetmez"
        Kantinden şeker alıp yediler... 9 öğrenci zehirlendi!
        Kantinden şeker alıp yediler... 9 öğrenci zehirlendi!
        'TES, Türkiye'nin olmazsa olmazı'
        'TES, Türkiye'nin olmazsa olmazı'
        Gazze planına dünyadan tepkiler
        Gazze planına dünyadan tepkiler
        Ons ve gram altında tarihi zirve
        Ons ve gram altında tarihi zirve
        İşçinin kıdem tazminatı hesabı
        İşçinin kıdem tazminatı hesabı
        Dildeki harita görünümü ne anlama gelir?
        Dildeki harita görünümü ne anlama gelir?
        Beşiktaş 3 puanı 3 golle aldı!
        Beşiktaş 3 puanı 3 golle aldı!
        Kapalı hava sizi de kötü etkiliyor mu?
        Kapalı hava sizi de kötü etkiliyor mu?
        Özlenen tablo
        Özlenen tablo

        Benzer Haberler

        DÜ Veteriner Fakültesinde "İlmek İlmek Sütur" etkinliği
        DÜ Veteriner Fakültesinde "İlmek İlmek Sütur" etkinliği
        TEKNOFEST birincisi Diyarbakırlı öğrenciler, aldıkları ödülün bir kısmını G...
        TEKNOFEST birincisi Diyarbakırlı öğrenciler, aldıkları ödülün bir kısmını G...
        Diyarbakır'da kaçakçılık operasyonlarında 27 şüpheli hakkında işlem yapıldı
        Diyarbakır'da kaçakçılık operasyonlarında 27 şüpheli hakkında işlem yapıldı
        Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonlarında 30 şüpheli hakkında işlem yapıldı
        Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonlarında 30 şüpheli hakkında işlem yapıldı
        Kadın kuaförüne sopalı saldırı güvenlik kamerasında
        Kadın kuaförüne sopalı saldırı güvenlik kamerasında
        Tapulu arazilerinden geçen yolu taşlarla trafiğe kapattılar
        Tapulu arazilerinden geçen yolu taşlarla trafiğe kapattılar