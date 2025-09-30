Diyarbakır'da firari 47 hükümlü yakalandı
Diyarbakır'da haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 47 hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) koordinesinde, ilçe jandarma komutanlıklarınca, 22-29 Eylül'de haklarında yakalama kararı bulunan firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda, "kasten öldürme", "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama", "cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ile "ruhsatsız silah ve mermileri taşıma veya bulundurma" suçlarından 2 ila 20 yıl arasında değişen sürelerde kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 47 hükümlü yakalandı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
