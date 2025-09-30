Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        DÜ Veteriner Fakültesinde "İlmek İlmek Sütur" etkinliği

        Dicle Üniversitesinde (DÜ) "İlmek İlmek Sütur" etkinliği gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2025 - 10:39 Güncelleme: 30.09.2025 - 10:39
        DÜ Veteriner Fakültesinde "İlmek İlmek Sütur" etkinliği
        Dicle Üniversitesinde (DÜ) "İlmek İlmek Sütur" etkinliği gerçekleştirildi.

        DÜ yerleşkesindeki Genç Ofis alanında Veteriner Kariyer Kulübünce, Gençlik ve Spor Bakanlığınca Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı (ÜNİDES) programı kapsamında veterinerlik fakültesinde etkinlik yapıldı.

        78 öğrencinin katıldığı etkinlikte Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sadık Yayla, Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Emine Çatalkaya ve Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim üyesi Dr. Nahit Saylak, sütur uygulamalarına yönelik pratik beceri atölyeleri düzenlendi.

        Etkinlik sonunda en iyi sütur atan 3 öğrenciye ödül verildi.

        Etkinliğe, Rektör yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Siraç Özerdem, Veteriner Fakültesi Klinik Bölümler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nihat Özyurtlu, Veteriner Kariyer Kulübü Danışmanı Prof. Dr. Aydın Ketani, Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğretim üyesi Berna Ersöz Kanay, Diyarbakır Veteriner Hekimler Oda Başkanı Veteriner Hekim Ali Süleymanoğlu katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

