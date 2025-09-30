Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        GÜNCELLEME - Diyarbakır'da 4 kişi, temizlemek için girdikleri su kuyusunda öldü

        Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde temizlemek için girdikleri su kuyusunda zehirlenen 4 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2025 - 20:01 Güncelleme: 30.09.2025 - 20:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME - Diyarbakır'da 4 kişi, temizlemek için girdikleri su kuyusunda öldü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde temizlemek için girdikleri su kuyusunda zehirlenen 4 kişi hayatını kaybetti.

        Petekkaya Mahallesi'nde Mehmet (33), Mehmet (35) ve Kemal Karabağ (18) ile Hanifi Yeşilyaprak (38), temizlemek için girdikleri, etrafı taşlarla örülü su kuyusundan uzun süre çıkmadı.

        Yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ağız genişliği yaklaşık 1 metre, dip genişliği 2,5 metre, derinliği 15 metre olan kuyuya merdiven ve halat yardımıyla giren ekipler, 4 kişinin karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiğini belirledi.

        Cenazelerin kuyudan çıkarılması için ekiplerin çalışması sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Diyarbakır'da su kuyusunda facia! 4 ölü
        Diyarbakır'da su kuyusunda facia! 4 ölü
        G.Saray Liverpool karşısında!
        G.Saray Liverpool karşısında!
        PAMEL soruşturmasında 4 tutuklama
        PAMEL soruşturmasında 4 tutuklama
        Trump: Hamas'a 3-4 gün veriyorum
        Trump: Hamas'a 3-4 gün veriyorum
        30 Eylül 2025: Bugün ne oldu?
        30 Eylül 2025: Bugün ne oldu?
        Bakan Yerlikaya'dan eski tip ehliyet uyarısı
        Bakan Yerlikaya'dan eski tip ehliyet uyarısı
        Görev değişikliğinin perde arkasında ne var?
        Görev değişikliğinin perde arkasında ne var?
        MİT'ten veri casuslarına operasyon!
        MİT'ten veri casuslarına operasyon!
        Barış Boyun suç örgütüne dava açıldı!
        Barış Boyun suç örgütüne dava açıldı!
        İzmir'de polis merkezine saldırıda bir acı haber daha!
        İzmir'de polis merkezine saldırıda bir acı haber daha!
        Netanyahu Gazze'de işgalin süreceğini savundu
        Netanyahu Gazze'de işgalin süreceğini savundu
        Okulda yanlışlıkla çalınan alarm izdihama neden oldu!
        Okulda yanlışlıkla çalınan alarm izdihama neden oldu!
        Maliye 'T' plakalı Ferrarilerin peşinde
        Maliye 'T' plakalı Ferrarilerin peşinde
        Schengen vizesinde gizli kriz: Kağıt israfı
        Schengen vizesinde gizli kriz: Kağıt israfı
        Güllü'nün korktuğu başına geldi
        Güllü'nün korktuğu başına geldi
        Mjällby'nin peri masalı!
        Mjällby'nin peri masalı!
        "Acı haberi iki doktor eşliğinde aldım"
        "Acı haberi iki doktor eşliğinde aldım"
        Türk-İş açıkladı: Yoksulluk sınırı 90 bin TL'yi aştı
        Türk-İş açıkladı: Yoksulluk sınırı 90 bin TL'yi aştı
        TÜİK işsizlik verilerini açıkladı
        TÜİK işsizlik verilerini açıkladı
        'TES, Türkiye'nin olmazsa olmazı'
        'TES, Türkiye'nin olmazsa olmazı'

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'da temizlik için kuyuya giren 4 kişi öldü (2)- Yeniden
        Diyarbakır'da temizlik için kuyuya giren 4 kişi öldü (2)- Yeniden
        Diyarbakır'da 4 kişi, temizlemek için girdikleri su kuyusunda öldü
        Diyarbakır'da 4 kişi, temizlemek için girdikleri su kuyusunda öldü
        Tarihi Zerzevan Kalesi'nde müzik grubu "Allegra Ensemble" konser verdi
        Tarihi Zerzevan Kalesi'nde müzik grubu "Allegra Ensemble" konser verdi
        Diyarbakır'da kuyuya düşen 4 kişi yaralandı; kurtarma çalışması sürüyor
        Diyarbakır'da kuyuya düşen 4 kişi yaralandı; kurtarma çalışması sürüyor
        Kadın kuaförüne sopalı saldırıda şüpheliler serbest kaldı: Bizi dışarıda gö...
        Kadın kuaförüne sopalı saldırıda şüpheliler serbest kaldı: Bizi dışarıda gö...
        Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak istiyor
        Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak istiyor