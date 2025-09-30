GÜNCELLEME - Diyarbakır'da 4 kişi, temizlemek için girdikleri su kuyusunda öldü

Ağız genişliği yaklaşık 1 metre, dip genişliği 2,5 metre, derinliği 15 metre olan kuyuya merdiven ve halat yardımıyla giren ekipler, 4 kişinin karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiğini belirledi.

Petekkaya Mahallesi'nde Mehmet (33), Mehmet (35) ve Kemal Karabağ (18) ile Hanifi Yeşilyaprak (38), temizlemek için girdikleri, etrafı taşlarla örülü su kuyusundan uzun süre çıkmadı.

