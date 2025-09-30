Diyarbakır'da temizlik için kuyuya giren 4 kişi öldü (4)
CENAZELERÇIKARILDIDiyarbakır'ın Çermik ilçesinde su kuyusuna giren ve karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybeden 4 kişinin cenazesi, ekiplerin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarıldı.
Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde su kuyusuna giren ve karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybeden 4 kişinin cenazesi, ekiplerin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarıldı. Savcılık işlemlerinin ardından cenazeler, otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. 200 ppm ve daha fazlasının ölüme yol açtığı karbonmonoksit değerinin kuyuda yapılan ölçümlerde 500 ppm olarak ölçüldüğü belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
