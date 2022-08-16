Diyarbakır'da belediyenin mesleki eğitim kursuna katılan ev kadını iş yeri açtı

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin istihdama yönelik açtığı mesleki kursta eğitim gören iki çocuk annesi ev kadını Pınar Tanıyan, iş yeri açtı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı'na bağlı faaliyet yürüten Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi (DİKASUM), kadınların istihdama ve iş hayatına atılması için başlattığı mesleki eğitimlerini sürdürüyor.

Eşinin işsiz olması nedeniyle aile bütçesine katkı sağlamak için DİKASUM Meslek Edinme Kursu'nda eğitim almaya başlayan Pınar Tanıyan (37), güzellik ve saç bakımı kursunu başarıyla tamamlayarak sertifika aldı.

Tanıyan'ın merkez Bağlar ilçesinde açtığı kuaför salonunun açılış kurdelesini Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Ayşe Yıldırım ile Kadın Yaşam Destek Merkezi'nin eğitmen ve kursiyerleri kesti.

Tanıyan, yaptığı açıklamada, kursta meslekİ anlamda her ayrıntıyı öğrendiğini belirterek, "Gerçekten bu meslek benim için altın bilezik oldu. Şimdiye kadar mesleğim yoktu ama şimdi eskisi gibi değilim. Burayı açmaya karar verdim ve hocamıza danıştım. O da destekleyince bu iş yerini açtım." dedi.

Mesleğiyle aile bütçesine katkı sunacağını anlatan Tanıyan, kadınlara mesleki eğitim almaları tavsiyesinde bulunarak, kendilerine destek veren herkese teşekkür etti.



Kursta eğitmen Nurten Duran ise kursların kadınlara önemli katkılar sağladığını belirterek, "Birçok branşta kurs bulunuyor. Eğitimlerin sonunda kursiyerlere ustalık ve usta öğreticilik sertifikaları veriyoruz. Mesleki olarak kursiyerlere yol gösteriyoruz." ifadelerini kullandı.

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