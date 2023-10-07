Diyarbakır'da Filistinlilere destek gösterisi yapıldı Diyarbakır'da Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) İl Gençlik Kolları öncülüğünde bir araya gelen partililer ile vatandaşlar, Filistinlilere destek amacıyla etkinlik düzenledi.

Diyarbakır'da Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) İl Gençlik Kolları öncülüğünde bir araya gelen partililer ile vatandaşlar, Filistinlilere destek amacıyla etkinlik düzenledi.

Merkez Kayapınar ilçesindeki Park Orman'da gerçekleştirilen etkinlik, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Grup, Filistin'e destek dövizleri taşıdı, sloganlar attı.

Etkinlikte konuşan HÜDA PAR İl Başkanı Vedat Turgut, İsrail'in bir asırdan uzun süredir Filistin halkına ve topraklarına yönelik uyguladığı işgal ve katliamın devam ettiğini belirtti.

İsrail'in her geçen gün işgalini genişlettiğini ifade eden Turgut, Müslümanların ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa'nın kutsiyetini hiçe saydığını ve adeta tüm İslam alemine meydan okuduğunu kaydetti.

Turgut, "Filistin halkı, soykırım ve işgal karşısında meşru müdafaa hakkını kullanarak kendi topraklarını, vatandaşlarının canını ve İslam ümmetinin izzeti ile şerefini korumaktadır. Her gün şehit vermesine rağmen, direnişi büyüten Filistin halkının şanlı direnişini selamlıyoruz." ifadelerini kullandı.