Diyarbakır'da TOBB İl Kadın Girişimciler İcra Kurulu seçimleri yapıldı
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) İl Kadın Girişimciler İcra Kurulu seçimleri, Diyarbakır Ticaret Borsasında yapıldı.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) İl Kadın Girişimciler İcra Kurulu seçimleri, Diyarbakır Ticaret Borsasında yapıldı.
TOBB Diyarbakır İl Kadın Girişimciler Kurulu 1. İcra Kurulu toplantısı, Diyarbakır Ticaret Borsası Başkanı Engin Yeşil'in başkanlığında gerçekleştirildi.
Yapılan toplantıda, İcra Kurulu Başkanlığına Cevher Defne Eyyubi, başkan yardımcılıklarına ise Gülten Arslan Ekinci ve Hatice Akyıl seçildi.
Toplantıda konuşan, DTB Başkanı Engin Yeşil, icra kurulunun birlik ve beraberlik içinde girişimcilik ekosistemini geliştirerek yeni girişimcilerin önünü açmaya yönelik hizmet edeceklerine ve ekonomik kalkınmaya önemli katkılarda bulunacaklarına inandığını belirtti.
İl Kadın Girişimciler Kurulu Başkanlığına seçilen Cevher Defne Eyyubi ise hayata geçirilecek projelerde ilde ve bölgede bulunan kadın kurum e kuruluşlarıyla güç birliği yaparak çalışmalar yürüteceklerini kaydetti.